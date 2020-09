Košarkašica Feniksa Danijela Popović: Napravljen je pobjednički tim

U Omladinskom košarkaškom klubu Feniks rade punom parom kako bi što spremniji dočekali debitantsku sezonu u Ligi 13 za košarkašice. Ne pamti se kada je jedan debitant izazvao toliko pažnje kao mladi banjalučki kolektiv koji će, po mišljenju mnogih, u sezonu ući kao jedan od favorita za osvajanje šampionske titule.

Feniks je tokom ljeta imao sjajan prelazni rok. Zvučna pojačanja, prije svih dolazak Tamare Kapor i Nikoline Džebo, te Vanje Vasilić, Nataše Šobot, Sare Milanović i Jelene Tadić, uz ostanak Danijele Popović, nagovještaj su da će Banjalučanke biti pravo osvježenje u bh. eliti. Da ne kriju visoke ambicije, potvrdila je i Danijela Popović, koja je prošle sezone u finišu sezone pomogla ekipi da izbori plasman u viši rang. Posebno se pamti njeno brutalno izdanje u duelu s ekipom Ušća, kada je upisala dabl-dabl od 36 poena i 29 skokova.

"Pripreme idu punom parom. Imamo jače treninge. Nije nam lako, ali moramo trenirati bolje od drugih da bismo bile najbolje. Ekipom sam prezadovoljna. Cure su sjajne. Prije svega su dobri ljudi, a o njihovim igračkim kvalitetima ne moram ništa pričati. Ko je u ženskoj košarci, zna koliko svaka vrijedi i koliko može doprinijeti", ističe sjajna dvadesetčetverogodišnja Banjalučanka.

Naglašava da je klub doveo superpojačanja, koja su se odlično uklopila u ekipu i sada svi jedva čekaju start prvenstva.

"Atmosfera i energija je veoma bitna za svaku ekipu, a mislim da smo mi na dobrom putu da to izgradimo do savršenstva, odnosno do samog starta lige. Trener je doveo šest sjajnih igrača, samim tim je pokazao svima da nije napravio ovakav tim samo da se takmičimo, već i da pobjeđujemo. Mnogo truda uloženo je da se napravi ovakav tim, zato ni ambicije ne treba da nam budu niske", ističe Popovićeva i dodaje:

"Sa ovakvom ekipom smatram da možemo biti u samom vrhu tabele. Naše je da treniramo na visokom nivou i da dajemo sebe maksimalno na terenu. A uz takav rad dolaze i rezultati. Nadam se da će nam do početka takmičenja biti omogućena i publika. Ipak sa publikom sve ima svoju čar. Veća je euforija i pogotovo pred domaćom publikom još veća je želja za pobjedom."

Ono što je zanimljivo za Danijelu jeste da je u kratkom periodu nosila dres tri najbolja banjalučka kluba. Prije Feniksa bila je član Mladog Krajišnika i Orlova.

"Promijenila sam tri kluba u posljednjih godinu i po dana. Mislim da je to normalna i prirodna stvar. Svako ide tamo gdje mu je bolje, pa tako i ja sama. Došla sam na polusezoni da im pomognem da osvoje ligu Republike Srpske, mislim da sam mnogo pomogla. Trener Kosić je primijetio moju želju za radom, zato se i odlučio da produžimo saradnju. Zasad je Feniks za mene najbolji klub i najbolja odluka", zaključila je Popovićeva.

Nova sezona u bh. prvenstvu je zakazana za 3. oktobar, a Feniks na startu igra sa tuzlanskim Jedinstvom.