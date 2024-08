Košarkašice Srbije izgubile od Španije: Sa drugog mjesta u četvrtfinale

U posljednjoj utakmici prve faze takmičenja, najbolje košarkašice Srbije izgubile su od Španije, iako su u odličnoj posljednjoj četvrtini bile blizu da naprave veliki prekoret – 62:70.

Reprezentacija Srbije završila je takmičenje u A grupi Olimpijskih igara na drugom mjestu i ide u Pariz. Ko će biti protivnik u četvrtfinalu koje je na programu u srijedu, saznaćemo u nedjelju kasno uveče, nešto prije ponoći, kada se odigraju sve sutrašnje utakmice i obavi žrijeb četvrtfinalnih parova.

Utakmica je počela sa dosta promšaja na obje strane, a Srbija je prvi put poentirala nakon posle tri minuta trojkom Nogić za 3:5, a u 6. minutu bilo je 7:7. Igralo se vrlo čvrsto, u egalu…

Lakše je Španija dolazila do poena na startu druge dionice, povela 23:15. Igralo se u istom ritmu, nedostajala nam je malo bolja realizacija, pa je rival držao uglavnom pet poena viška sve do poluvrijemena, kada je imao do tada najvećih 37:28.

Mnogo je bolja bila Španija od početka treće deonice, kažnjavane su sve greške Srbije i samo dva postignuta poena za više od šest minuta, pa je protivnik imao ogromnih „plus 21“ – 49:28. Prekinula je seriju Španije trojkom Čađo, imale su srpske košarkašice želju i energiju pokušavajući da se vrate u meč, ali nije išlo, pa je rival na posljednju pauzu otišao sa ogromnih 55:38.

Posljednja četvrtina bila je potpuno drugačija, odlična za srpski tim. Smanjila je Anderson u 35. minutu na 48:63, ali je Vilaro odmah pogodila i šestu trojku za svoj tim. Uzvratila je trojku Anderson, pa asistirala Krajišnik za 55:66 na 2:40 prije kraja. Pogodila je Janković za 57:66, reprezentativke Srbije su odbranile napad ali nismu poentirale, pa je Ortiz pogodila. Ubacila je polaganje Krajišnik, pa Anderson „2+1“ za 62:68 na 46 sekundi prije kraja. Nakon tajm-auta Španije, pogodila je Ortiz, Nogić je promašila trojku i tu je bio kraj.

