Košarkašice Srbije protiv Švedske za polufinale EP

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije u četvtfinalu Evropskog prvenstva večeras igra protiv Švedske u beogradskoj "Štark areni".

Izabranice Marine Maljković plasman među osam najboljih selekcija Starog kontinenta izborile su kao najbolja ekipa D grupe, dok su Šveđanke u četvrtfinale stigle poslije baraža, u kom su izbacile domaćina Letoniju.

Selektorka Marina Maljković pred ovaj duel istakla je da se osjeća nervoza u njenom timu, ali da će adut Srbije biti borbenost i voljni momenat.

"To je ključ i nikad se neće promijeniti, to je nešto što je naše, što je bilo naše i svih prethodnih godina. To je nešto što ti treba za četvrtfinale. Setite se pred Belorusiju, pred prvu utakmicu, pred početak EP, rekla sam da mi moramo da budemo ekipa koja ima najveći voljni momenat ubedljivo, da bismo tako uspeli da nadoknadimo naše fizičke probleme", rekla je Maljković i istakla da rival za polufinale igra borbenu košarku svih 40 minuta.

"Tim koji se tuče od od prvog minuta, tim koji igra na tela. Veoma su agresivne i na igraču sa loptom i na igračima bez lopte. Tim koji je jednog domaćina izbacio. Nemojte to da zaboravite, bez imalo blama".

Košarkašica Dajana Butulija istakla je da njene saigračice i ona imaju težak zadatak, ali i da se nada da će Švedska biti lako preskočena prepreka.

"Pobedile su jednog domaćina EP, sigurno da nemaju strah da dođu ovde i pokušaju da pobede i nas. Spremne smo. One igraju borbenu košarku, ali to radimo i mi još jače. Ne bojimo se. Znamo gde nas vodi pobeda", rekla je Butulija, koja je imala priliku da igra u Švedskoj.

Prolazak u polufinale donosi borbu za medalje, ali i plasman na kvalifilacioni turnir za Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine.

Meč između Srbije i Švedske igra se večeras od 20 sati i 30 minuta.

Ostali parovi četvrftinala EP su Mađarska - Velika Britanija (12.30), Rusija - Španija (15), Francuska - Belgija (18).