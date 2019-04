Košarkaški div Slavko Vraneš za "Nezavisne": Dres Partizana potez karijere

Iako je ušao u drugu polovinu četvrte decenije života, košarkaški div Slavko Vraneš nije digao ruke od karijere. Vrijedno trenira i čeka ponude, a u razgovoru za "Nezavisne" ističe da mu je potez karijere prelazak u Partizan 2007. godine.

Mnogo toga Vraneš je prevalio preko leđa u bogatoj karijeri. Imao je dosta uspona i padova, mnogi su ga osporavali, ali im je na parketu znao začepiti usta. Jedan je od igrača koji su igrali za oba vječita rivala iz Beograda Partizan i Crvenu zvezdu, a mnogo uspješniji bio je u "crnobijelom" taboru, u kojem je za tri sezone osvojio devet trofeja.

Dvanaest klubova do sada u karijeri promijenio je markantni div koji je odavno navikao da gleda na svijet sa visine, a kako i ne bi kada je visok 230 centimetara. Igrao je u šest zemalja, a imao je i epizodu u NBA ligi, koja je, nažalost, trajala veoma kratko da bi Vraneš ostavio nešto dublji trag. Iz rodnih Pljevalja je sa 14 godina došao u Beograd, gdje je potpisao za FMP, a svijet mu se okrenuo za 180 stepeni već sa 17 godina, kada je potpisao zanosan ugovor u Turskoj. Igrao je još u Rusiji, Crnoj Gori i Iranu, ali je vrlo decidan kada govori o najboljem potezu i najvećoj grešci u karijeri.

"Najbolji potez u karijeri mi je dolazak u Partizan, a najveća greška je napuštanje Turske", rekao je Vraneš, koji je u Turskoj proveo dvije godine i bio je član Tofaša i Efes Pilsena i po boravku u ovoj zemlji će pamititi i dio djetinjstva:

"Djetinjstvo ću pamtiti i po potpisivanju profesionalnog ugovora u Turskoj i trajnoj promjeni životnog statusa roditelja i mene."

Iako je krajem januara napunio 36 godina, Vraneš ne odustaje od igranja jer košarka je njegov život. Trenira kao da igra i nestrpljivo čeka ponude.

"U konstantnom sam treningu i spremno čekam da se neka od ponuda sprovede u djelo. Nisam se još uvijek oprostio od profesionalne košarke", izjavio je visoki centar.

Njega jednostavno ne možete da ne primijetite. Nemoguće ga je ne prepoznati na parketu, ulici, u tržnom centru, prodavnici... Iako se njegova NBA karijera broji u danima, uspio je kao član Portlanda da uđe u istoriju najjače lige svijeta jer je treći najviši igrač u istoriji ovog takmičenja. Od njega su viši samo legendarni Georg Murešan i Manute Bol, koji su viši za samo jedan centimetar. Sasvim logično pitanje je zašto nije dobio pravu šansu.

"Mislim da je glavni problem bio u neangažovanju i nezainteresovanosti, a možda i nesposobnosti agenata 'Pinaccle agencije' koji su bili zaduženi za moje zastupanje u NBA", jasan je Vraneš.

Ipak, bilo kako bilo, Vraneš je morao nazad u Evropu, a najbolje partije pružao je u Partizanu, gdje je osim berbe trofeja bio dio tima koji je 2010. igrao na fajnal foru Evrolige. Tada je nakon produžetaka Partizan poražen u polufinalu od Olimpijakosa i u borbi za treće mjesto od CSKA. Nešto prije toga "crnobijeli" su u finalu ABA lige čuvenom trojkom Dušana Kecmana 0,6 sekundi prije kraja savladali Cibonu.

"Kada smo počeli sezonu, smatrali su nas autsajderima i prognozirali da nećemo proći ni u top 16, međutim bili smo dobro pripremljena mašina koja se nije obazirala na ostale, već je išla svojim putem i potpuno vjerovala u sebe. Tada se u dvije lige odlučivalo na jednu loptu, Cibona i Olimpijakos. U obje utakmice smo pružili maksimum i bilo je kako je bilo, do kraja smo vjerovali u pobjedu i zajedno kao tim radili na tome. Po procjenama mnogih, da smo igrali finale Evrolige bilo bi mnogo zanimljivije jer bismo pružili mnogo veći otpor Barseloni i ko zna šta bi se desilo, ali ta jedna lopta je presudila", prisjetio je Vraneš.

Od tada se najjače klupsko takmičenje dosta promijenilo i 16 ekipa igra po ligaškom sistemu, nakon čega osam najboljih timova nastavlja borbu za plasman na fajnal for. Vraneš vjeruje da Partizan i u ovakvom sistemu može da ponovi dobre rezulate čim se vrati u Evroligu.

"Vjerujem da klub može ponovo na fajnal for ako se sve posloži kako treba, ali to je posao za ozbiljne znalce i profesionalce. To ne može jedna osoba da uradi, za to je potreban čitav tim van parketa i na njemu. Po mom mišljenju, kada je Partizan u pitanju, ništa nije nemoguće", jasan je on.

Njegovi bivši timovi igraju u polufinalu regionalne ABA lige i trenutno je 1:1 u pobjedama. Majstorica koja je na programu sutra će odlučiti pitanje finaliste.

"Partizan je uvijek bio i biće moj favorit kada su ta dva kluba u pitanju! Što se mene lično tiče, volio bih da u finalu gledam Partizan i Budućnost", zaključio je Vraneš.

Svjetsko prvenstvo

Košarkaške reprezentacije Srbije i Crne Gore ove godine će igrati na Svjetskom prvenstvu u Kini. Slavko Vraneš, bivši reprezentativac Crne Gore, objema selekcijama je poželio mnogo sreće kako bi ostvarile zacrtane ciljeve.

"Moramo da budemo realni da SAD u posljednje vrijeme sa sigurnošću brani tron, ali niko ne može da im garantuje da će im, i pored ogromnog kvaliteta koji posjeduju, to uspjeti i ovoga puta", rekao je Vraneš.

Karate i rukomet

Prije nekoliko godina košarkaš Slavko Vraneš je govorio o pečecima karijere i tom prilikom je istakao kako ovaj sport ipak nije bila njegova prva opcija. On je u rodnim Pljevljima trenirao karate i rukomet, ali čini se da je ipak visina iznad prosjeka presudila da se okrene košarci.

Brojke

2003. godine Slavko Vraneš je odabran kao 39. pik na draftu od strane Njujork Niksa.

14 godina imao je kada je napustio rodni kraj, otišao u Beograd i zaigrao za FMP.