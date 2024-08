Košarkaški savez BiH u problemu, upitne utakmice sa Hrvatskom

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine održao je danas konferenciju za novinare povodom teške finansijske situacije.

Novinarima se obratio v.d. generalnog sekretara Dževad Alihodžić, koji je objasnio situaciju.

Računi su blokirani zbog velikog duga prema Hotelu Ilidža.

"Svi znamo u kakvim okolnostima zadnja dva mjeseca radi Savez. Račun je blokiran. Svi su uložili maksimalan naporan da preživimo i da prebrodimo ovu krizu. Imali smo zadatak da četiri selekcije pošaljemo na prvenstva. To je stvarno bio podvig jer smo nekako uspjeli. Zahvalio bih se svima koji su pomogli da se to ostvari. Shvatili su svi koji su pomogli u kakvoj je situaciji Savez", rekao je Alihodžić.

"Došlo smo u situaciju da ne možemo preći narednu prepreku, to je blokada od Hotela Ilidža. Neosporno je da taj dug postoji i da je star 13 godina. Pokušali smo napraviti neki sporazum sa menadžmentom, ali nismo uspjeli u tome. Situacija je takva da taj dug koji imamo, postoji zahtjev da se isplati odjednom. To je veliki iznos, koji u ovoj situaciji ne možemo riješiti. Zbog toga smo organizovali ovu konferenciju, da upoznamo javnost i da apelujemo za pomoć, od svih onih koji smatraju da treba pomoći reprezentaciji Bosni i Hercegovine", naveo je Alihodžić.

Neke kompanije su izašle u susret, pa dug trenutno ne raste onoliko koliko bi mogao.

"Porezne uprave su trenutno susretljive, jer trenutno ne ispunjavamo obaveze. Isto tako i Centrotrans, kod kojeg također imamo blokadu. Svi oni nas čekaju. Dolazimo u situaciju da ako ne riješimo dug koji imamo sve će narasti na ogromnu cifru. Imamo najavu od Federalnih vlasti da će biti pomoći Savezu. Zahvaljujem se svima na toj ideji i mislim da se finansiranje nacionalnih selekcija mora riješiti dugotrajno", dodao je.

Savezu je potrebna hitna pomoć, inače će utakmice protiv Hrvatske doći u pitanje.

"Nama treba hitna pomoć. Vrlo brzo moramo krenuti u organizaciju utakmica protiv Hrvatske u okviru kvalifikacija. Doći će u pitanju odigravanje tih utakmica ako ne riješimo probleme. Ne želim da lažem javnost, ne želim da bilo šta ide pod tepih. Može se desiti da moramo predati te utakmice i Hrvatska će ići direktno na Evropsko prvenstvo. Apelujemo na sve da nam pomognu da prebrodimo ovu krizu. Mislili smo da ćemo to moći, ali ova zadnja stepenica je jednostavno previsoka", naveo je.

"U pitanju je dug od 330.000 konvertibilnih maraka prema Ilidži. To moramo uplatiti da bi se račun deblokirao. Ta sredstva nemamo. Bili smo na nekoliko sastanaka, bio je to civilizovan sastanak, dug priznajemo. Pokušali smo objasniti u kakvoj smo situaciji, pokušali smo naći neko rješenje, ali jednostavno, njihov stav je da više ne žele da čekaju. S te strane, pravno gledano, ne mogu ništa reći, to je tako, to smo morali prihvatiti. Mislim da je ovo 5 do 12 vrijeme, da probamo napraviti neke poteze, kako bi spasili košarku u Bosni i Hercegovini prije nego bude kasno. Ovo nije prvi put da se ovo dešava, ovo se ne smije nastaviti. Zbog ovoga pate i rezultati selekcija. Ako se ovo ne riješi, košarka sigurno neće ići naprijed. Siguran sam da ostale balkanske države nemaju više talenta od nas. Prihvatio sam se ovog posla da probamo stići rezultate svih tih selekcija. Siguran sam da naš problem nije u talentu, ali imamo niz problema od finansiranja do struke. Moramo raditi na tome, moramo se osvijestiti jer ovako dalje ne može. Moramo priznati i da imamo problema u struci, ne možemo bježati od toga. Nedavno sam bio šokiran da smo izgubili preko 70 razlike. Ne mogu reći da smo na dobrom putu. Imamo pokazatelje da ne radimo dobro. Unutar Saveza moramo napraviti sastanak o svemu ovome, sve ovo analizirati otvoreno, naravno, ako prebrodimo trenutnu situaciju. Smatram da nam trebaju bar četiri godine da izbacimo neku generaciju, sve i da sada krenemo raditi", rekao je Alihodžić, prenosi "Oslobođenje".

