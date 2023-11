Kraj ere Marka Kjubana u Dalasu

Mark Kjuban, još uvijek aktuelni vlasnik Dalasa, je odlučio da proda većinski dio akcija u toj NBA franšizu, prenio je Šems Čarnija.

Kako navodi pouzdani NBA insajder, porodica Adelson je stala prva u red da kupi Maverikse.

Mirijam Adelson, četvrta najbogatija žena svijeta i vlasnica kompanije čija su primarna djelatnost hoteli i kazina u Las Vegasu, je prodala dionice u vrijednosti od dve milijarde kako bi stigla do neophodnog kapitala.

Sources: Mark Cuban is selling a majority stake of the Dallas Mavericks to Miriam Adelson and casino tycoon Adelson family for valuation in range of $3.5 billion. In one of most unique setups in NBA history, Cuban keeps shares in team and full control of basketball operations. pic.twitter.com/9iTqZvoGX1