Kraljevi pali u L.A - Bogi 19 poena, Bobi i Teo bez učinka

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobijedili su na svom parketu Sakramento Kingse ubjedljivim rezultatom 122:108 i upisali treći uzastopni trijumf u NBA.

Ekipa Doka Riversa sad ima skor 28-22 i zauzima osmo mjesto na Zapadu. Isti odnos pobjeda i poraza imaju i San Antonio Spursi i Juta Džez, koji se nalaze na pozicijama iznad.

Sakramento je ostao 10. sa 25-25.

Najzaslužniji za trijumf domaćih bio je Montrezl Herel sa 25 poena i sedam skokova, Tobajas Heris ga je pratio sa 18 poena i šest uhvaćenih lopti, Šei Džildžus-Aleksander je dodao 17, a Patrik Beverli je meč završio sa 16 poena, 10 skokova i osam asistencija.

I Lu Vilijams je ostvario dabl-dabl (12 poena, 10 asistencija, uz 6 skokova), dok srpski dvojac Bobi Marjanović i Miloš Teodosić nije igrao.

Bobi je duel odgledao sa klupe, a Teo nije bio u timu.

Kad je riječ o Kingsima, Dieron Foks je ubacio 21 poen, a Bogdan Bogdanović je sa klupe sa 31 minut imao 19 poena (5/13 iz igre, 1/7 za tri). Po 16 su dodali Iman Šampert i Badi Hild, a 14 Marvin Begli.

Nemanja Bjelica je kao starter za 19 minuta ostvario tri poena i četiri skoka.

"Harrell makes the catch and a jam!"#ClipperNation 87#SacramentoProud 76 To the 4th on NBALP: https://t.co/M0EAJ7DX09 pic.twitter.com/pYR6M6oE5f