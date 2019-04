"Kraljevi" prvi učesnici F-4 Evrolige

Košarkaši Real Madrida počistili su sa 3:0 u seriji ekipu Panatinaikosa, ovoga puta rezultatom 89:82 i tako se ponovo plasirali na F4, gdje će braniti trofej.

Fantastična košarkaška predstava pružena je u atinskoj dvorani "OAKA", a nakon 40 minuta tijesne borbe trijumf je odnela ekipa Real Madrida rezultatom 89:82 i tako su postali prvi tim koji se plasirao na završni turnir u Vitoriji, gdje će braniti trofej osvojen 2018. godine u Beogradu.

U prvom poluvremenu smo vidjeli dvije potpuno različite četvrtine, pošto je prva pripala gostima, a druga u poptunosti izdominirana od strane Panatinaikosa, pa su nakon zaostatka od pet poena na poluvrijeme otišli sa prednošću od pet poena i svojim navijačima dali nadu, da će se ova serija produžiti.

Atmosfera je bila sjajna u OAKA Areni, kako to i dolikuje Panatinaikosu, ali je Real bio imun na tu atmosferu pošto su u narednih deset minuta uspjeli u potpunosti da anuliraju tu prednost "Zelenih" i pomalo zabrinu Rika Pitina.

Pritisak je stigao igrače Panatinaikosa, obruč se suzio, dosta su promašivali i dozvoljavali su neke nedopustive stvari Fakundu Kampacu i drugovima, a u tim bitnim momentima se ponovo pokazao Džef Tejlor, koji je ubacio 13 poena, ali ipak nije bio najefikasniji u svom timu, pošto su Fakundo Kampaco i Rudi Fernandes ubacili po 16 poena i učinili sve što je u njihovoj moći da se ne osjeti izostanak Serhija Ljulja.

Što se tiče domaćeg tima, ponovo su se oslanjali na svog plejmejkera Nika Kalatesa koji je imao 17 poena i 7 asistencija, dok je Met Lodžeski imao poen manje, a dvocifreni su bili Dešon Tomas i Kit Lengford.

Ovo će biti šesti odlazak na Fajnal for za Pabla Lasa u osam godina na klupi Real Madrida, a vidjećemo koje tri ekipe će mu se pridružiti na završnom turniru Evrolige u Vitoriji.

Sergeant Swat AKA @waltertavares22 doing what he does best #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/trwTKk0Rkr