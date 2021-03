Kravić za "Nezavisne": Da može, cijelo Nevesinje bi me gledalo u Laktašima

Šteta što ću prvi put da igram u BiH u vrijeme virusa korona, jer sam siguran da bi cijelo Nevesinje došlo da me gleda, rekao je za "Nezavisne" Dejan Kravić, košarkaš San Pablo Burgosa i povremeni reprezentativac Srbije, koji će sa svojim timom 16. marta gostovati Igokei u okviru top 16 faze FIBA Lige šampiona.

U julu prošle godine 30-godišnji centar je potpisao za San Pablo Burgos, s kojim je već osvojio FIBA Ligu šampiona, a nedavno i FIBA Interkontinentalni kup. Sjajne igre iz prošle sezone je prenio i u ovu, gdje u prvenstvu Španije ima prosjek od 11,2 poena te 4,7 skokova po meču. Efikasan je i u Ligi šampiona, gdje ima prosjek od 10 poena i 4,1 skok. Tim iz Burgosa odlično stoji u ACB ligi, gdje je na pragu plasmana u plej-of, a ne posustaju ni u Ligi šampiona, gdje su se plasirali među 16 najboljih timova i jedan su od favorita za trofej.

"Mnogo smo zadovoljni dosadašnjim tokom sezone. Prošle godine su eliminisani u polufinalu prvenstva Španije, kada se igrao 'balon', i to je bio veliki uspjeh za tim. Prošle sezone smo osvojili i Ligu šampiona pa smo i u ovu sezoni ušli s velikim ambicijama. Igramo kao tim, niko nije sebičan i mislim da zbog toga igramo dobro. Naravno da hoćemo da budemo sve bolji. Hoćemo što dalje i u Ligi šampiona i u prvenstvu Španije", kazao je Kravić.

NN: Vaš tim brani trofej u Ligi šampiona, a ukoliko u tome uspijete, to će Vama biti treći vezani pehar u ovom takmičenju (bio prvak i s Virtusom). Jedni ste od favorita bez dileme, ali neće biti lako ponovo podići pehar.

KRAVIĆ: Ove godine će biti najteže, što se vidi po ekipama koje se takmiče. Došlo je dosta ekipa iz Evrokupa. Jako je takmičenje i sigurno će iz godine u godinu biti sve jače. Ove godine ima dosta favorita. Pored nas, tu je Karšijaka, koja je ove sezone jedan od najboljih timova u Turskoj, tu su i AEK te Tenerife, jedna od najjačih ekipa u Španiji. Biće teško odbraniti trofej, ali ćemo dati sve od sebe.

NN: Jedan od rivala u top 16 fazi će vam biti Igokea. Da li ste upoznati s kvalitetom protivnika? Igokea je ove sezone jedan od najboljih timova ABA lige, a ove sezone je pobjeđivala Turk Telekom, Hapoel, ali i Crvenu zvezdu...

KRAVIĆ: Znam da imaju odličnu sezonu. U Laktašima nas čeka veoma teška utakmica. Moramo da odigramo vrlo dobro ukoliko želimo da imamo šansu da ih pobijedimo u gostima. Znam nekoliko igrača Igokee i već sam se čuo s njima. Imaju mnogo dobru ekipu, neće nam biti nimalo lako.

NN: Ovo će Vam biti prvi put da igrate meč u BiH? Sigurno je da bi doživljaj bio mnogo bolji da mogu da budu i navijači s obzirom na to da vučete korijene iz BiH.

KRAVIĆ: Pričao sam sa stricem, on će doći iz Nevesinja da me vidi bez obzira na to što neće moći da gleda utakmicu. Vidjećemo da li će se šta promijeniti do tada. Šteta što prvi put igram u BiH u vrijeme virusa korona, jer sam siguran da bi cijelo Nevesinje došlo da me gleda (smijeh).

NN: Vjerujem da smatrate da ste vi i Tenerife veliki favoriti za prolazak dalje. Oba tima su pobjedama počela top 16 fazu Lige šampiona.

KRAVIĆ: Tenerife je po mom mišljenju najjači tim u Ligi šampiona. Mnogo su jaki. Imaju dosta kvalitetnih igrača i u isto vrijeme igraju dobro. Imaju jednu od najboljih odbrana, ali i Igokea igra dobro kao i mi pa mislim da svako ima svoju šansu da prođe dalje.

NN: Nedavno ste osvojili FIBA Interkontinentalni kup, kakav je osjećaj popeti se na krov svijeta?

KRAVIĆ: Svjesni smo da nismo na nivou timova iz Evorlige. Osvojili smo Ligu šampiona i igrali smo protiv ekipe koji je osvojio Ligu šampiona u Americi (savladali Kvimsu 82:73) i bili smo bolji. Volio bih da su bile četiri ekipe kao prije. Ali, šampioni smo i to je mnogo dobro za Burgos kao grad. Posljednjih godina klub ima dosta uspjeha i to je dobro za nas.

NN: Nekoliko sezona se spominjao Vaš dolazak u Partizan, ali dosad se ništa nije desilo. Da li je bilo nekih konkretnih ponuda i ako jeste zbog čega nije došlo do potpisa ugovora?

KRAVIĆ: S Partizanom je bilo priče poslije angažmana u Virtusu. Obje strane su željele da dođe do saradnje, ali bilo je nekih problema. Čekali smo odgovor od Virtusa, ni bih baš ulazio u detalje, ali na kraju Partizan više nije bio opcija i onda sam otišao u Obradorio. Žao mi je što nisam prešao u Partizan. Bilo je pravo vrijeme da odem u Partizan nakon dobre sezone u Italiji. Ranije nisam bio spreman da igram za tako veliki klub, ali poslije Virtusa sam bio spreman. Imao sam samopouzdanja da igram za tako veliki klub. Nažalost, to se nije desilo. Otišao sam u Španiju i imao najbolju sezonu u karijeri i na kraju je sve dobro ispalo. Sviđa mi se Španija, mnogo me poštuju ovdje i volio bih da ostanem dugo.

Dugo bio ljut zbog Kanade

NN: Rođeni ste u Mostaru, ali ste djetinjstvo proveli u Nevesinju. Sigurno često volite da posjetite mjesto u kojem ste proveli prve godine života?

KRAVIĆ: Veoma slabo pamtim taj period života jer smo otišli u Kanadu kada sam imao četiri godine. Cijela familija mi je tu. Baš mi je bilo krivo što smo otišli u Kanadu i sjećam se da sam dugo bio ljut zbog toga. Gledam kad god mogu da odem u Nevesinje, ali je to veoma teško kada ste profesionalni sportista. Idem bar svake dvije-tri godine. Rado volim da dođem i da obiđem rodbinu.

Baš sam bio dobar fudbaler

NN: U djetinjstvu ste trenirali fudbal, kako je došlo do promjene sporta? Da li Vam je nekada žao što niste ostali u fudbalu?

KRAVIĆ: Baš sam bio dobar fudbaler (smijeh). U gradu je fudbal bio popularan i igrao sam za najjače klubove. Htio sam da nastavim, ali imao sam opciju da idem na fudbalski turnir u Torontu ili da igram košarkaški turnir tri na tri u svom gradu i izabrao sam košarku. Od tada nisam igrao fudbal. Taman sam počeo da rastem i dobro je što sam izabrao košarku.