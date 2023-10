Kreće NBA, a Jokić i Nagetsi kao da ne postoje

NBA sezona je počinje u noći između utorka i srijede, a prvi meč od 01.30 igraće aktuelni šampioni Denver Nagetsi i Los Anđeles Lejkersi.

Tom prilikom Nagetsima će biti uručeni zasluženi šampionski prsteni, uključujući i Nikoli Jokiću, MVP-ju velikog finala.

Potom će iste noći na programu od 04.00 biti duel Finiks Sansa i Golden Stejt Voriorsa.

Međutim, ni to nije bilo dovoljno da u najavi prvog dana u sezoni ne budu istaknuti aktuelni branioci titule, umjesto svi ostali igrači.

Naime, popularna "TNT" televizija, koja nosi prava prenosa, najavila je novu sezonu bez Nikole Jokića ili bilo kog igrača Denvera.

Nagetsi su potpuno "iskulirani", već su na najavnoj slici Lebron Džejms (Lejkersi), Stef Kari (Voriorsi), Kevin Durent (Sansi) i Džejson Tejtum (Boston Seltiksi, koji uopšte ni ne igraju).

Na to je reagovao poznati novinar Vik Lombardi.

"Igraju i NBA šampioni, takođe".

Očigledno je nepoštovanje koje je ovom prilikom izraženo prema Jokiću i Nagetsima.

Oh, and the NBA champs. They’re playing too. pic.twitter.com/zkFFXxWz4z