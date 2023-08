Kreće košarkaška žurka, Srbija nije među favoritima, ali...

Danas (petak) utakmicom između Italije i Angole (10 sati) zvanično počinje 19. izdanje Svjetskog prvenstva za košarkaše koje će po prvi put biti odigrano u tri zemlje (Filipini, Indonezija, Japan).

Prva utakmica će biti odigrana u Manili najvjerovatnije pred rekordnim brojem gledalaca obzirom da “Filipini Arena“ može da primi 52.000 gledalaca. Titulu brani Španiji, a glavni pretendenti da se popnu na tron su SAD, Francuska, Kanada, Njemačka, Španija..., a svoju šansu vidi i košarkaška reprezentacija Srbije.

Bogdan, Dončić, Gober...

Iako nećemo vidjeti neke velike zvijezde današnjice, LeBrona Džejmsa, Stefa Karija (SAD), Nikolu Jokića (Srbija), Janisa Adetekumba (Grčka), Džamala Mareja (Kanada), Kristapsa Porzingisa (Letonija), Rikija Rubija (Španija), Domantasa Sabonisa (Litvanija), te nadolazeću zvijezdu Viktora Vembenjamu (Francuska), imena poput Luke Dončića (Slovenija), Bogdana Bogdanovića (Srbija), Entonija Edvardsa (SAD), Rudija Gobera (Francuska), Šej Gildžusa-Aleksandra (Kanada), Denisa Šrudera (Njemačka), Laurija Markanena (Finska), Nikole Vučevića (Crna Gora), braće Ernangomez (Španija), Petija Milsa (Australija) i drugih, garant su da ćemo gledati spektakularnu košarku.

Sistem takmičenja

U takmičenju će učestvovati 32 reprezentacije, koje će biti podijeljene u osam grupa po četiri ekipe. U grupnoj fazi, svaka ekipa će odigrati po tri meča, a po dvije najbolje ekipe iz svake grupe će se plasirati u osminu finala. Sistem druge faze Svjetskog prvenstva je takav da će se ponovo formirati grupe koje će činiti pobjednici, tačnije prve dvije ekipe iz svake grupe iz prve faze takmičenja. Po dvije prvoplasirane selekcije izboriće četvrtfinale. Recimo da će se grupa A križati sa grupom B, C sa D, E sa F i G sa H. Završnica takmičenja, od četvrfinala pa do samog kraja, odigraće se u Manili. Treba dodati da će mnogi voditi računa i za mjesta koje vode na Olimpijske igre u Pariz, a sedam selekcija će vizirati kartu za Francusku.

Glavni favoriti

Kada su u pitanju same prognoze, najveće šanse za svjetsku titulu daju se reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država. Petorostruki šampioni dolaze sa mladim i veoma talentovanim timom koji će za cilj imati da poprave utisak sa posljednjeg Mundobasketa kada su ispali u četvrtfinalu, ali ne samo to - primarni cilj prvo mjesto. Na posljednjoj FIBA “Power rankings“ listi Njemačka je skočila na drugo mjesto odmah iza Amerikanaca. Nijemci su izgledali poprilično moćno u pripremnom periodu, čak su bili nadomak pobjede protiv SAD (imali plus 16) i sigurno su protivnik koji će svima biti tvrd orah.

Francuzi su treći favoriti, slijede Španci koji su napredovali dva mjesta baš kao i Kanađani, Australija je izgubila tri pozicije u odnosu na prethodnu listu FIBA, dok su sedmi Italijani. Slovenci su nakon niza poraza pali na osmo mjesto, dok se na devetom mjestu nalazi Srbija.

“Orlovima“ cilj OI

Iako se ne ubrajaju među kandidate za medalje, reprezentacije Srbije i Slovenije imaju potencijal da doguraju daleko. Iako su stigli bez Jokića, Vasilija Micića, Nikole Kalinića..., “Orlovi“ i dalje imaju respektabilan tim koji će gotovo svi željeti da izbjegnu u nokaut fazi. FIBA smatra da će Srbija biti prva selekcija koja će ove godine u Manili obezbijediti prolaz među najboljih osam, a onda je sve moguće. Ono što je bitno da puleni Svetislava Pešića nisu pod većim pritiskom javnosti, a kada je tako gotovo uvijek naprave sjajan rezultat. Istina ambicije su i dalje velike, a to je osigurati plasman na Olimpijske igre, što znači da moraju biti među dvije najbolje selekcije iz Evrope.

Slično se može reći i za Slovence koji sa Lukom Dončićem mogu svima zagorčati život. Pod lupom će biti i reprezentacija Crne Gore koju će predvoditi Nikola Vučević i kojoj će za cilj biti plasman u drugi krug takmičenja. Svoj debi na svjetskim prvenstvima imaće Gruzija, Letonija, Zelenortska ostrva i Južni Sudan. Dakle, od 25. avgusta do 10. septembra zaljubljenici igre pod obručima će doći na svoje. Tokom 16 dana takmičenja u Manili, Džakarti i Okinavi biće odigrano ukupno 92 utakmice. Sve utakmice biće prenošene na kanalima Sport Kluba.

Današnji program

Angola – Italija (10:00)

Finska – Australija (10)

Meksiko – Crna Gora (10:45)

Letonija – Libanon (11:15)

Dominikanska R. – Filipini (14)

Njemačka – Japan (14:10)

Egipat – Litvanija (14:30)

Francuska – Kanada (14:30)

Grupa A

Prvo kolo: Angola – Italija, Filipini – Dominikanska R. (25. avgust). Drugo kolo: Italija – Dominikanska R, Angola – Filipini (27. avgust). Treće kolo: Angola – Dominikanska R, Filipini – Italija (29. avgust).

1.Filipini

2.Angola

3.Dominikanska R.

4.Italija

Grupa B

Prvo kolo: Srbija – Kina, Južni Sudan – Portoriko (26. avgust). Drugo kolo: Kina – J. Sudan, Srbija – Portoriko (28. avgust). Treće kolo: J. Sudan – Srbija, Portoriko – Kina (30. avgust).

1.Srbija

2.Kina

3.J. Sudan

4.Portoriko

Grupa C

Prvo kolo: Jordan – Grčka, SAD – Novi Zeland (26. avgust). Drugo kolo: N. Zeland – Jordan, Grčka – SAD (28.avgust). Treće kolo: SAD – Jordan, Grčka – N. Zeland (30.avgust).

1.Grčka

2.Jordan

3.SAD

4.Novi Zeland

Grupa D

Prvo kolo: Meksiko – Crna Gora, Egipat – Litvanija (25.avgust). Drugo kolo: Crna Gora – Egipat, Litvanija – Meksiko (27.avgust). Treće kolo: Egipat – Meksiko, Litvanija – Crna Gora (29.avgust).

1.Crna Gora

2.Egipat

3.Meksiko

4.Litvanija

Grupa E

Prvo kolo: Finska – Australija, Njemačka – Japan (25.avgust). Drugo kolo: Australija – Njemačka, Japan – Finska (27.avgust). Treće kolo: Njemačka – Finska, Japan – Australija (29.avgust).

1.Finska

2.Japan

3.Njemačka

4.Australija

Grupa F

Prvo kolo: Zelenortska O. – Gruzija, Slovenija – Venecuela (26. avgust). Drugo kolo: Venecuela - Zelenortska O, Gruzija – Slovenija (28.avgust). Treće kolo: Gruzija – Vencuela, Slovenija - Zelenortska O.(30.avgust).

1.Zelenortska O.

2.Slovenija

3.Gruzija

4.Venecuela

Grupa G

Prvo kolo: Iran – Brazil, Španija – O. Slonovače (26.avgust). Drugo kolo: O. Slonovače – Iran, Brazil – Španija (28.avgust). Treće kolo: Španija – Iran, O. Slonovače – Brazil (30.avgust).

1.Iran

2.O. Slonovače

3.Brazil

4.Španija

Grupa H

Prvo kolo: Letonija – Libanon (25. avgust), Francuska – Kanada (25.avgust). Drugo kolo: Libanon – Kanada, Letonija – Francuska (27.avgust). Treće kolo: Francuska – Libanon, Kanada – Letonija (29.avgust).

1. Letonija

2.Francuska

3.Kanada

4.Libanon