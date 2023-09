Kukoč: Nismo otišli sa postolja zbog Srbije

Nekadašnji hrvatski košarkaš i legenda te zemlje Toni Kukoč prokomentarisao je silazak Hrvata sa postolja na Evropskom prvenstvu 1995. godine.

Hrvatska je tada bila trećeplasirana, njeni članovi, nakon što je Jugoslavija osvojila zlato u Atini, odlučili da ne ispoštuju pobjednika, pa su prije himne “Hej, Sloveni” otišli sa pobjedničkog postolja.

“Mislim, da sad mogu da se vratim na to postolje možda to i ne bismo napravili, ali jednostavno je bio neki revolt u tom trenutku, ne toliko iz mržnje prema Srbiji i srpskim igračima nego jednostavno zbog same Hrvatske, zbog ponosa što smo mi i ko smo”, rekao je Kukoč za “Sportal”, a prenosi B92.

Hrvatska od tada u košarci nema odličje, a najbliža je bila 2013. na Eurobasketu, kada je osvojila četvrto mjesto.