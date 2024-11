Lakat u lice: Gober nokautirao Jokića (VIDEO)

Skandalozan potez na meču Minesota - Denver u režiji Rudija Gobera.

Francuski košarkaš nokautirao je laktom Nikolu Jokića i to je gotovo izvesno - s namerom. Mogao je Gober da izbegne Srbina, ali je očito namerno odlučio da mu zavali lakat u glavu posle čega se Jokić zakucao za parket i previjao od bolova.

Neverovatna scena i nešto što će, nadamo se, izazvati reakciju NBA lige i doneti kaznu na adresu sramnog Gobera.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Rudy Gobert was assessed a flagrant 1 foul for this elbow on Nikola Jokic. pic.twitter.com/wHfDmWptB3