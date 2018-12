Lakši trening Kingsa u Finiksu, katastrofa Sparsa

Sakramento Kingsi su zabilježili ubjedljivu pobjedu protiv Finiks Sansa na gostovanju 122:105, dok su San Antonio Sparsi izgubili od Jute Džez 139:105.

Sakramento je već u prvoj četvrtini sebi trasirao put ka pobjedi protiv najlošijeg tima lige. Kingsi su posle 12 minuta vodili 36:9, da bi njihovo vođstvo brzo u drugom periodu išlo i na 40:9. Do kraja meča Finiks nije uspeo ozbiljnije da ugrozi Sakramento koji je tako došao do 12. trijumfa u sezoni u kojoj imaju u 11 poraza.

Badi Hild je bio najefikasniji kod ekipe Sakramenta sa 20 poena, Deandre Foks je imao 16, a Bogdan Bodanović 14. Srpski bek je na parketu bio 21 minut, imao je dve trojke, dve asistencije i pet skokova, a u njegovoj statistici izdvaja se +/- segment. Kada je on bio na parketu Sakramento je pravio najveću razliku, pa su Kingsi sa njim u igri imali +28. Nemanja Bjelica je na ovom meču igrao 21 minut, imao je dva poena, sedam skokova i tri asistencije.

Za razliku od ovog meča, Juta je svoje veliko vođstvo gradila tokom čitavog duela protiv San Antonija. Posle prvog poluvremena Džezeri su vodili 16 razlike, a Sparsi nisu imali odgovor za fantastičan šut Jute za tri poena ni u drugom poluvremenu. Juta je imala fantastično veče te su igrači te ekipe ubacili 20 trojki iz 33 šuta.

Donovan Mičel je prednjačio sa 20 poena, postigao je četiri trojke, dok je Rudi Gober postigao 18 poena. Jakob Peltl je bio najbolji kod poražene ekipe sa 20 poena, dok su Lamar Oldridž i Demar Derozan imali po 16. Davis Bertans je postigao osam poena za 25 minuta.

