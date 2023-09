Larkin: Micić je mogao bolje od Olklahome

Plejmejker Anadolu Efesa Šejn Larkin u intervjuu za Eurohoops kaže da je njegov doskorašnji saigrač Vasilije Micić mogao da nađe i bolju situaciju u NBA ligi od Oklahoma Siti Tandera.

"Ipak, to je ono što je u NBA nezgodno, Tander ga je draftovao 2016. godine i onda drže prava na njega zauvijek. Vasa je sjajan igrač i mislim da može da nađe način da dobije minute, ali mislim da bi za njega bilo bolje da je u timu koji juri plej-of, juri titulu – pošto je on takav tip. On ima skoro 30 godina, a Tanderov tim je vrlo mlad… Vasa ima pedigre i košarkaško znanje za tim koji nešto juri. Da je bio potpuno slobodan, bilo bi ga lijepo vidjeti u ekipi poput Sakramenta recimo, ili u Seltiksima ili Klipersima… Ipak, ima sjajan ugovor i priliku da se pokaže", kaže Larkin.

Osvrnuo se Larkin i na angažovanje svog doskorašnjeg trenera Ergina Atamana u Panatinaikosu, kao i na novog trenera Efesa Erdema Džana.

"Znam da će implementirati svoj sistem i akcije, biće zahtjevan. Ako igrači ne rade ono što očekuje, reći će im u lice, reći će medijima i svima da ne rade svoj posao, da nisu dorasli standardima koje im je postavio. Uradio je to meni, uradio je to Vasi (Miciću), svima – nebitno ko je u pitanju, takav je. Ako ekipa pronađe kontinuitet i hemiju, mislim da mogu da imaju uspjeha. Mnogo je novih igrača", ističe Amerikanac.

Nije krio riječi hvale za novog šefa struke Efesa, ali je i istakao glavne razlike u odnosu na rad sa Atamanom:

"Najveća razlika u odnosu na Atamana jeste način na koji komunicira. Ako si pogriješio, to će ti i reći, i objasniti zašto si pogriješio, a onda će te povući na stranu i reći ti šta drugačije da uradiš. Sa Atamanom nema tog razgovora – ako ne uradiš ono što očekuje od tebe, ideš na klupu i to je to. Pet godina sam radio s Atamanom i mislim da nikada nismo pojeli nešto zajedno, dok Džan pokušava da izgradi odnose s igračima. Kroz karijeru sam imao uspeha sa oba tipa trenera".