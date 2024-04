Larkin odbio Fener, ostaje u Efesu

Amerikanac Šejn Larkin, koji je od februara 2020. član turske reprezentacije, vrlo je tražena roba, s obzirom na to da mu je isticao ugovor, a da je njegova prethodna evroligaška karijera prilično bogata.

Naime, Larkin je dva puta bio osvajač Evrolige (2021, 2022), bio je najbolji strelac ovog takmičenja 2020. godine, tri puta je osvajao šampionat Turske, jednog Kup, a tri puta Super Kup ove zemlje.

Larkin refused Fenerbahce's offer and has accepted a contract extension with Efes for 3 seasons, I was informed. Larkin no se mueve: ha renovado por tres temporadas con el Efes https://t.co/5i8Yf923rn pic.twitter.com/FQJkXmDRAC