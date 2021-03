LeBron Džejms van terena zbog povrede

Američka košarkaška zvezda LeBron Džejms (James) najavio je danas da će biti van igre na neodređeni period zbog uganuća skočnog zgloba, javlja agencija Anadolija (Anadolu Agency) (AA).

Los Angeles Lakersi su saopštili da je tridesetšestogodišnji Džejms napustio drugu četvrtinu utakmice protiv Atlanta Hawksa nakon što je povredio desni skočni zglob.

Posle utakmice, Lakersi su rekli da je Jamesu dijagnostikovano uganuće skočnog zgloba te da je njegov povratak u igru nesiguran.

"Ništa me ne ljuti i rastužuje više nego da budem nedostupan za moje saigrače. Povređen sam i iznutra i spolja trenutno. Put ka oporavku počinje odmah. Vratiću se uskoro, kao da nikada nisam ni odlazio", naveo je LeBron Džejms na Twitteru.

Bez Džejmsa, Lakersi su izgubili od Hawksa rezultatom 99:94 juče, a James je postigao deset poena za 11 minuta, pre napuštanja utakmice.

Ove sezone, Džejms je prosečno beležio 25,4 poena, 7,9 skokova i 7,9 asistencija po meču.

Četvorostruki je NBA prvak (2012, 2013, 2016, 2020 godine), osvajajući titulu s Miami Heatom, Cleveland Cavaliersima i Los Angeles Lakersima.

Džejms igra za Lakerse od 2018. godine.

