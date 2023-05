Lebron Džejms o Nikoli Jokiću: Da, on je poseban

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms izjavio je danas da u NBA ligi nema puno igrača kao što je centar Denvera Nikola Jokić, prenosi "ESPN".

Košarkaši Denvera plasirali su se noćas u finale NBA lige, pošto su u četvrtoj utakmici finala Zapadne konferencije u gostima pobijedili Los Anđeles Lejkerse rezultatom 113:111.

Jokić je u pobjedi svog tima ostvario osmi "tripl-dabl" u ovosezonskom plej-ofu, čime je oborio rekord Vilta Čemberlena iz 1967. godine. Srpski igrač je upisao 30 poena, 14 skokova, 13 asistencija, tri blokade i jednu ukradenu loptu.

Srpskom košarkašu je po završetku meča uručen trofej "Medžik Džonson" za najkorisnijeg igrača Zapadne konferencije.

"Jokić mi ništa nije dokazao. Znam koliko je veliki, znam da je 'Džoker' veliki igrač. U NBA ligi postoje košarkaši, koji igraju košarku na određen način, na koji je i ja volim da igram, a Jokić je jedan od njih. Sposoban da je postigne poene, skoči, šutira... On vidi situaciju prije nego što se ona dogodi. U NBA ligi nema puno igrača kao što je Jokić", rekao je Džejms na konferenciji za medije.

Posljednji poen na meču postigao je Jokić 51,7 sekundi prije kraja za 113:111, a Lejkersi su u dva navrata mogli do produžetka, ali je neprecizan bio Džejms.

"Znali smo da ćemo igrati protiv zvijeri kada je serija počela. Svi se dive statistici, ali niko ne razgovara o mentalnom dijelu njegove igre. Možda se o tome ne priča, jer mnogi to ne razumiju. Ali ja razumijem. Da, on je poseban", istakao je košarkaš LA Lejkersa.

Denveru je ovo šesta uzastopna pobjeda u plej-ofu, a finalnu seriju Zapada okončali su maksimalnim rezultatom - 4:0.

"Kada imaš igrača kao što je Jokić, koji je toliko visok kao on, ali i inteligentan kao on, ne smiješ da praviš mnogo grešaka. Čak i kad ga čuvate u jednom od najboljih posjeda u kojima mislite da ga pazite, on doda loptu iza svoje glave u stilu Lerija Birda i šutira sa lukom od 15 metara i lopta uđe u koš, što je uradio četiri ili pet puta u ovoj seriji, onda mu samo skinete kapu", zaključio je Džejms.