Lebron Džejms u Lejkersima?

Los Anđeles Lejkersi planiraju da trejduju jednog od boljih igrača u timu Džordana Klarksona da bi doveli jednu od dvije zvijezde Lebrona ili Džordža.

Lejkersi još i prije najave povlačenja Kobija Brajanta počeli da grade mlad tim koji je ove sezone pojačan Lonzom Bolom.

Džulijus Rendl i Leri Nens Džunior već imaju iskustva, "budi se" i Brendon Ingram, jedan od pogodaka sa drafta je Kajl Kuzma, ali je Klarkson često preuzimao odgovornost kada je trebalo i Lejkersi su nerijetko zahvaljujući njemu dobijali mečeve.

Međutim, Klarkson bi na kraju sezone mogao van tima jer Lejkersi očekuju da Pol Džordž i Lebron Džejms postanu slobodni agenti, pa će im biti potreban prostor u seleri kepu.

Mnogo se tokom ljeta pisalo o tome da će ili Džordž ili Džejms završiti u "Jezerašima". Džordž je otišao u Oklahomu, "Kralj" je ostao u Klivlendu, ali je on na čekanju za 2018. godinu.

"Oni vjeruju da mogu da trejduju Klarksona i upotrebe taj novac. Ne bi to radili do posljednjeg trenutka za trejd. Klarkson je pomogao timu da pobjeđuje ove godine a pošto nemaju pika moraju da pobjede što više mogu. Zato mislim da imaju samopouzdanja i da će u vezi sa Klarksonom sklopiti dobar posao da bi se oslobodili tog novca. A svodi se na to da li će juriti jedno ili dva mjesta za maksimalnu platu u svom seleri kepu", piše Adrijan Vojnarovski iz ESPN.

Klarkson ima 25 godina i bliži je svom igračkom "prajmu" od Bola ili Ingrama. Zbog toga bi on mogao da bude ulog za tim iz Los Anđelesa koji ipak ne želi da ga se odrekne prije kraja sezone jer će tada postati izvesno hoće li Lebron Džejms napustiti Ohajo ili ne.

