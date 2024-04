Lebron: Jokić je jedan od najboljih ikada

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms posvetio je velike riječi Nikoli Jokiću.

Njih dvojica vodiće duele u prvoj rundi plej-ofa Zapada, a uvodni susret na programu je u nedjelju od 2.30.

Uoči tog susreta, Lebron je najavio utakmicu, spomenuvši i srpskog centra, dvostrukog MVP-a NBA lige.

"Nikola Jokić je jedan od najboljih igrača koji su ikad i igrali ovu igru. Jednostavno je", rekao je Džejms.

Džejms je objasnio zašto to misli.

"On radi sve. Najvažnije je da mijenja svoje saigrače, mijenja njihovo razmišljenje o ovoj igri. Kada ste u stanju da inspirišete igrače da igraju na tom nivou na kojem ni sami ne vjeruju da mogu, to je dokaz da ste veliki", kazao je Lebron.

Inače, Denver je na posljednjih osam susreta slavio protiv LA Lejkersa, piše b92.

LeBron James on Nikola Jokic: “He’s one of the best players to ever play this game. It’s that simple. He does everything. The most important thing is he changes the way his teammates think about their own play. When you’re able to inspire your teammates to play at a level that… pic.twitter.com/C3pcHxZh89