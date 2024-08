Lebron: Znali smo da će biti izazovan meč

Reprezentativac Sjedinjenih Država Lebron Džejms bio je presrećan posle pobede protiv Srbije i plasmana u finale Olimpijskih igara.

Amerikanci su u finišu meča u Parizu preokrenuli i u subotu će se protiv Francuske boriti za zlatnu medalju.

''Znali smo da će biti izazovan meč. Znali smo da će to biti najteža utakmica do sada, ali bio je to potpuni napor'', rekao je Džejms nakon što je postigao 16 poena uz 12 skokova i 10 asistencija za četvrti tripl dabl u istoriji Olimpijskih igara.

Pa je dodao.

''Rekao sam saigračima da je dobro biti testiran. Super je biti testiran. Od našeg konačnog cilja udaljeni smo jednu utakmicu. Dakle, radujemo se utakmici protiv Francuske.''

Odlučujući meč je u subotu u 21:30 časova, a 39-godišnji Lebron je svjestan da će igrati protiv ekipe koja će imati veliku podršku publike.

''Oni su super konkurentni. Igraju zajedno već neko vrijeme. Hranili su se od publike. Radujemo se tom meču.''

Ovo je Džejmsov posljednji olimpijski turnir u karijeri i to je još jedan razlog zašto je tako uzbuđen.

''Imam 39 godina i ulazim u svoju 22. sezonu. Ne znam koliko ću imati ovakvih prilika i trenutaka da mogu da se takmičim za tako nešto. Takmičimo se za nešto veliko i igramo velike utakmice. A večeras je to bila velika utakmica.''

Osvrnuo se Lebron na duel Nikole Jokića i Džoela Embida.

''To su dva najbolja velika čovjeka koja imamo u NBA. Obojica su bili sjajni. Džoel je postigao svaki veliki koš koji nam je bio potreban'', rekao je Džejms, prenosi Sport klub.

