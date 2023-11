Lebron doživio najteži poraz u karijeri

Košarkaši Filadelfije Seventisiksers su savladali Los Anđeles Lejkerse sa 138:94 i naneli Lebronu Džejmsu najteži poraz u dosadašnjoj NBA karijeri.

Filadelfija je postigla 22 trojke, u odnosu na sedam trojki Lejkersa.

Siksersi su već u prvoj deonici došli do dvocifrene prednosti +13 (32:19), a potom su je održavali sve do posljednje dionice, koju su dobili 40:14 i tako došli do ubjedljive pobjede.

Ni u jednom trenutku se nije dovodila u pitanje pobeda domaće ekipe, a s obzirom na kretanje rezultata, Embid nije ni igrao u četvrtoj četvrtini.

Filadelfiju su predvodili Džoel Embid tripl-dabl učinkom od 30 poena, 11 skokova i 11 asistencija i Tajris Maksi sa 31 poenom i osam asistencija. Markus Moris dodao je 16 poena, a Patrik Beverli 12 poena i šest skokova.

U ekipi Lejkersa najefikasniji je bio Lebron Džejms sa 18 poena, ali nije imao ni jedan skok, Entoni Dejvis imao je 17 poena i 11 skokova, dok su po 12 poena dodali Ostin Rivs i Dianđelo Rasel.

Poraz od 44 razlike je najteži poraz u Džejmsovoj karijeri, koja je počela 2003. godine.

Lebron je prethodno gubio sa 36 poena igrajući za Majami u NBA finalu i sa 42 poena od Indijane 2019. godine.

Lejkersi su pretrpjeli najteži poraz od Filadelfije u 290 utakmica i izgubili sedmi uzastopni put u međusobnim duelima.

