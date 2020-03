Lebron nabrajao omiljene fudbalere i izostavio Mesija

Lebron Džejms, najbolji košarkaš današnjice, otkrio je koje fudbalere najviše voli da gleda.

Džejms je u "uživo programu" bio upitan da kaže svoje omiljene fudbalere i rekao je sljedeće:

"Imam nekoliko sjajnih fudbalera. Lično svaki fudbaler iz Liverpula... Ali Mbape, Nejmar i Kristijano Ronaldo. Ti momci su legende, volim ih", rekao je Džejms.

Logično, Džejms je izabrao sve fudbalere Liverpula jer je jedan od vlasnika, dok su Ronaldo, Mbape i Nejmar ambasadori kompanije "Najki", baš kao što je i on.

Džejms nije spomenuo po mnogima najboljeg u istoriji Lionela Mesija koji je dugi niz godina zaštitno lice "Adidasa".

LeBron James names Cristiano Ronaldo, Neymar and Kylian Mbappe as his favourite football players in the world and “football legends”. pic.twitter.com/79J4Qrk95s