Lebron neutješan: U suzama na aerodromu nakon smrti Koba

Cijeli svijet je u nedjelju šokirala informacija o pogibiji Kobija Brajanta u helikopterskoj nesreći. Jedan od najboljih košarkaša i sportista koje je svijet ikada vidio napustio nas je prerano, a jedan od onih kojem je najteže svakako je Lebron Džejms.

Los Anđeles Lejkersi putovali su iz Filadelfije sa utakmice koju su igrali dan ranije kada se u njihovom avionu proširila informacija o Brajantovoj pogibiji.

Dvajt Hauard probudio je nekoliko svojih saigrača i prenio im informacije koje je čuo.

Potom se trener ekipe Frenk Vogel obratio ekipi, a igrači su bili šokirani, slomljeni i bez teksta, baš kao i ostatak NBA lige, košarkaškog i sportskog svijeta. Međutim, Lejkersi su posebna priča.

U tom avionu bilo je mnogo onih koji su s Brajantom godinama dijelili svakodnevnicu.

Džejms koji je juče prestigao Brajanta na listi košarkaša s najviše postignutih poena u NBA ligi snimljen je prilikom izlaska iz aviona, nakon što je ekipa doputovala u Los Anđeles. Džejms kojem je Brajant bio jedan od idola tokom odrastanja i čije je korake pratio prilikom dolaska direktno iz srednje škole u NBA ligu bio je neutješan.

Oglasio se i legendarni trener Fil Džekson s kojim je Brajant osvajao NBA titule i poručio da je Kobe za njega bio više od igrača.

LeBron James and the Lakers found out about Kobe Bryant's death while on their team plane flying home from Philadelphia today after playing the Sixers last night @6abc #KobeForever #KobeRIP #KobeBryant pic.twitter.com/3XkWOGDSDj