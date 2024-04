Lebron nije čestitao Jokiću, odmah napustio teren (VIDEO)

Lebron Džejms, košarkaš Los Anđeles Lejkersa, iskazao je nepoštovanje prema košarkašima Denver Nagetsa na kraju pete utakmice prve runde plej-ofa Zapada.

Nagetsi su eliminisali Lejkerse, a Džejmsu nije palo na pamet da na terenu čestita Jokiću i saigračima, već je odmah napustio parket, javlja b92.

To nije pravilo, Lebron nije bio u obavezi da to učini, ali je fer-plej i sportski da se to uradi.

Međutim, Džejms, za kojeg mnogi kažu da je najbolji svih vremena, nije iskoristio šansu da ispadne šmeker i samo je otišao kada se utakmica završila.

Is LeBron the biggest sore loser in sports history? pic.twitter.com/6ytxltHBAb — ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) April 30, 2024

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.