Lebron odveo Lejkerse u veliko finale poslije 10 godina

Los Anđeles Lejkersi plasirali se u veliko NBA finale, pošto su u petoj utakmici finala zapadne konferencije savladali Denver Nagitse 117:107.

Prva četvrtina bila je izjednačena a Lejkersi su na kraju nje imali tri poena prednosti. Međutim, Nikola Jokić je već do rane faze druge dionice imao tri faula, češće morao na klupu i to je ekipa iz Grada anđela umješno koristila da dođe do dvocifrene prednosti.

Najveću prednost Lejkersi su imali u trećoj četvrtini - +16 i djelovalo je da je finale već tada blizu. Ali Denver sjajno igra od tog trenutka, Grent se pojavljuje kao tajni adut, a pridružuje mu se i Marej i Nagetsi u finišu četvrtine dolaze do izjednačenja - 84:84. Ipak, Entoni Dejvis pogađa trojku na kraju treće četvrtine, a u posljednjoj dionici Denver nije uspjevao da se primakne bliže od tih tri poena. Na kraju, na krilima sjajnog Lebrona Džejmsa, koji je stigao do tripl dabla, Lejkersi se odljepljuju i ovjeravaju veliko finale, prvo poslije ravno 10 godina.

Već pomenuti Lebron Džejms meč je završio sa 38 poena, 15 skokova i 10 asistencija, dok ga je pratio Entoni Dejvis sa 27 poena, a Karuzo i Grin meč su završili sa po 11 poena. Na drugoj strani Nikola Jokić je postigao 20 poena, koliko i Grent, a Srbin je imao i sedam skokova i pet asistencija. Džamal Marej je meč završio sa 19 poena, a Pol Milsap sa 13.

Lejkersi će se u finalu sastati sa pobjednikom finala Istoka a tamo Majami vodi 3:2 protiv Boston Seltiksa. Posljednju titulu osvojili su 2010. kada su igrali posljednji put u finalu, a tada je pobijeđen upravo Boston.

(Sport klub)