Lebron pokazao nepoštovanje prema Jokiću? (VIDEO)

Košarkaški Lejkersa i Denvera u noći između ponedeljka i utorka (02.30 časova) igraju svoj četvrti meč finalne serije Zapadne Konferencije NBA lige, a mnogi novinari u SAD su i dalje pod utiskom treće utakmice u kojoj su Nagetsi slavili brejkom i stigli na korak od velikog finala! Taj "utisak" odnosi se i na konferenciju koju je Lebron Džejms imao, a koji je, prema navodima novinara Lajla Spensera, pokazao nepoštovanje prema srpskom košarkašu.

Spenser, inače veteran tamošnjeg novinarstva, zapitao se na Twitteru zašto je Lebron pohvalio skoro sve igrače Nagetsa poslije trećeg meča, a ni riječ nije rekao o Nikoli Jokiću.

LeBron in postgame interview mentioned pretty much every Nugget but Jokic, who he (and Giannis) left to last in ASG selections. :) Interesting. #Lakers #Nuggets