Lebron slučajno razbio usnu sudiji: "Čekao si na to 25 godina" (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su na gostovanju Los Anđeles Lejkerse rezultatom 119:108, u trećem duelu finala Zapadne konferencije NBA lige.

Čitav meč ostao je u znaku fenomenalnog Džamala Mareja, koji je ubacio 37 poena, dok je naš Nikola Jokić dodao 24. Ipak, tokom susreta, mnogima je promakao jedan detalj, prenosi Telgraf.

Naime, krajem druge dionice, viđena je jedna neobična situacija. Prva zvijezda Lejkersa, Lebron Džejms, zaletjeo se u kontri ne gledajući šta je ispred njega, a baš tamo, našao se sudija Skot Foster.

Došlo je do slučajnog sudara, baš u trenutku kada je Foster u ustima imao pištaljku, te je arbitar završio krvavih usta i razbijene usne, pa mu je morala biti ukazana pomoć.

Naravno, nije Lebron to namerno uradio, a nakon duela se i izvinio. Ipak, arbitar je bio dobro, pa se našalio: "Čekao si na to 25 godina".

"I was already in sprint mode...my bad, Scott." LeBron, Austin Reaves, and Scott Foster mic'd up on ABC pic.twitter.com/TX8rGyYQzZ