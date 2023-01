Lebronov dres prodat za skoro četiri miliona dolara (FOTO)

​Dres košarkaša Lebrona Džejmsa u kojem je sa Majamijem osvojio NBA titulu 2013. godine prodat je prošle noći na aukciji u Njujorku za 3,7 miliona dolara.

Time je postao treći najskuplji dres prodat na aukciji u Sotbiju.

Majami je do šampionskog prstena stigao nakon što je u sedmoj, odlučujućoj utakmici slavio protiv San Antonija, a Džejms je na tom meču postigao 37 poena uz 12 skokova.

Postignutom cijenom, dres Džejmsa sa tog meča ipak nije najskuplji koji je prodat. Veću cijenu postigao je dres Majkla Džordana iz NBA finala 1998. godine koji je prodat za 10,91 milion dolara, kao i dres koji je Dijego Maradona nosio na Svjetskom prvenstvu 1986. godine koji je prodat za 9,28 miliona dolara.

LeBron James’ 2013 NBA Finals Game 7 jersey has sold at auction for $3.68 million. It’s Sotheby's 3rd-most expensive NBA jersey ever sold, and a record for any LeBron jersey. pic.twitter.com/WWmXVD9cNB