Lebronov sin doživio srčani zastoj

Sin Lebrona Džejmsa, Broni, doživio je srčani zastoj tokom treninga u USC Galen centru.

Njemu je pozlilo tokom treninga i brzo je prebačen u obližnju bolnicu.

Njegovo stanje je sada stabilno i izvještaji navode da je napustio jedinicu za intenzivnu njegu.

Američki mediji prenose da je hitna pomoć dobila poziv iz centra u 9.26 pre podne u ponedjeljak.

"Juče dok je trenirao Broni Džejms je imao infarkt. Medicinsko osoblje je pomoglo smjesta Broniju i odvelo ga u bolnicu. Sada je stabilno i nije više na odjeljenju intenzivne njege. Molimo vas za privatnost, sve detalje ćemo proslijediti medijima na vrijeme. Lebron i Sabana žele da izraze najdublju zahvalnost svim lekarima i osoblju kluba na radu i posvećenosti i očuvanja zdravlja svojih sportista", izjavio je portparol porodice Džejms.

Broni je nedavno izabrao da nosi dres sa brojem šest, koji je njegov otac nosio u LA Lejkersima i Majamiju, mada je prije toga takođe imao i dres broj 23.

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0