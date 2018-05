Lebronovih 1.000 protiv Seltika, Kavsi bez odgovora na Boston

Boston Seltiksi su trijumfovali i u drugom duelu finala Istoka na svom terenu protiv Klivlend Kavalirsa rezultatom 107:94.

Prva četvrtina protekla je u znaku LeBrona, koji je ubacio čak 21 poen od Klivlendovih 27, uz četiri pogođene trojke.

Na taj način stigao je do brojke od 1.000 poena u plej-of duelima sa Bostonom, i postao prvi igrač u NBA istoriji sa takvim učinkom protiv jednog tima.

Kavsi su na poluvrijeme otišli sa plus sedam (55:48), pogodiviši sedam trojki u prvom dijelu meča, za razliku od prethodnog duela, kada nisi pogodili nijednu.

Četiri minuta prije kraja treće četvrtine vidjeli smo rezultatnski preokret u korist domaćih, Teri Rozir je iz kontre zakucao za plus tri - 74:71.

Rozir je u pomenutom dijelu igre imao 14 poena i bio najzaslužniji za prednost Seltiksa uoči posljednje četvrtine od 84:77.

Kavalirsi su potpuno pali i u završnom periodu dozvolili protivniku da se odlijepi na dvocifrenu razliku. Na nešto manje od četiri minuta do kraja, Džej Ar Smit je namjerno gurnuo Horforda pod košem, zbog čega je dobio nesportsku grešku, ali ne i isključenje.

Na kraju trijumf Bostona za prednost od 2:0 u seriji, što im daje velike razloge za optimizam, jer u istoriji franšize nikada nisu ispali poslije prva dva dobijena meča - učinak u plej-ofu im je 37:0 u takvim situacijama.

