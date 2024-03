Ledej u Beogradu, međutim..

Košarkaš Partizana Zek Ledej doputovao je u srijedu uveče u Beograd iz Sjedinjenih Američkih Država.

Teksašanin je prethodnih desetak dana bio u domovini, jer mu je preminuo otac.

Zbog toga je propustio duplu nedjelju u Evroligi prethodne sedmice, utakmice sa Baskonijom u Real Madridom.

Bilo je planirano da se u Srbiju vrati u utorak, ali se to nije desilo i time je iznenađen bio i sam Željko Obradović.

"Situacija je takva da je on obavešten da je u utorak ujutru trebalo da dođe na trening. To je bio prvi trening posle Podgorice, ali nije došao. Mislim da je imao nekih problema sa letovima, ali pravo da vam kažem to je posao ljudi iz kluba, ne moj. Ja se bavim ovim ovde", rekao je Željko Obradović u razgovoru za medije u srijedu popodne.

Ledej je, dakle, stigao, ali je veliko pitanje hoće li igrati u četvrtak protiv Olimpijakosa u "Štark areni".

Budući da ga nije bilo gotovo dvije sedmice na treninzima "crno-bijelih", još od meča sa Barselonom, teško je očekivati da će ga Obradović uvrstiti u roster u veoma bitnom meču u borbi za plej-in Evrolige.

Partizan trenutno ima skor 14-17 i na diobi je 10. pozicije zajedno sa još Olimpijom iz Milana, Valensijom i Anadolu Efesom.

