Legenda otpisala Jokića: Ovo je gotovo

Košarkaše Denvera nalaze se u teškom nokdaunu nakon što su doživjeli novi poraz od Minesote u polufinalu plej-ofa Zapada (80:106).

Dupli brejk doveo je Vulvse nadomak plasmana u veliko konferencijsko finale, dok će Nagatsima trebati pravo malo čudo da se vrate u seriju. Optimista nije ni čuveni Čarls Barkli, inače veliki fan Nikole Jokića. On je u emisiji "Inside the NBA", naglasio da Denver ne igra šampionsku košarku.

"Denver ne igra šampionsku košarku ni sada, nije je igrao ni u prethodnoj rundi. Protiv Lejkersa su mogli da igraju pod kočnicom, što protiv najbolje odbrane u regularnom dijelu i plej-ofu nije moguće. Nema šale sa njima. Biće teško, pritisak je na Denveru. Minesota igra dobro kod kuće i svi znaju svoju ulogu. Nadigrali su ih i nadjačali. Očekujem da vidimo isto u trećoj utakmici", kaže Barkli.

Sjajni dvojac Karl-Entoni Tauns i Entoni Edvards imali su po 27 poena.

„Ovo je gotovo. Minesota je bolja od Nagetsa. Denver nema prednost nigdje na terenu. MVP je nadigran. Pred početak sezone nisam vjerovao u Minesotu, naveli su me da se predomislim. Pobijediće u ovoj seriji. Oni su tu za ozbiljno. Imaju tog posebnog tipa. 'On prerasta iz buldoga u vuka. Momci ga slijede i on ih vodi. Jokić nije 'taj' u ovoj seriji. Minesota je ozbiljna i počistiće Nagetse“, istakao je Barkli.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.