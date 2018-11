Lejkersi bolji od "srpskih" Kingsa, Golden od Bruklina

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Sakramento Nemanje Bjelice i Bogdana Bogdanovića 101:86 u NBA ligi.

Do trijumfa u "klasiku" goste je vodio Lebron Džejms sa 25 poena, dok su ostali imali daleko niži učinak.

Kod Kingsa se nisu istakli srpski košarkaši, Bogdanović je ubacio šest poena (1/6 iz igre) i imao četiri skoka i dve asistencije, dok je Bjelica takođe šutirao 1/6, ali bez slobodnih bacanja i na kraju završio sa dva pogotka, sedam uhvaćenih lopti i dva završna dodavanja kao starter.

LeBron muscles his way to the basket! #LakeShow 45#SacramentoProud 39



