Lejkersi poraženi u najemotivnijoj utakmici u istoriji kluba

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa poraženi su od Portlanda rezultatom 127:119 u meču u kojem se ovaj klub oprostio od legendarnog košarkaša Kobija Brajanta.

Brajant je zajedno s još osam osoba prošle nedjelje tragično stradao u helikopterskoj nesreći nadomak Los Anđelesa, a njegova smrt bio je veliki udarac za kompletnu NBA ligu; najviše za porodicu Lejkers, koja se u meču protiv Portlanda oprostila od ovog igrača.

Noćas je u Stejpls Centeru u Los Anđelesu bilo vrlo emotivno i čitava noć bila je posvećena jednom od najvećih košarkaša svih vremena.

U prvoj četvrtini postignuta su 74 poena (38:36 za Portland), a do poluvremena Lejkersi su uspjeli doći do preokreta i na pauzu otići s dva poena razlike. Bilo je 62:60. U finišu treće dionice košarkaši Portlanda dolaze do nešto veće prednosti, u posljednjoj četvrtini imali su i dvocifrenu razliku, a na kraju su uspjeli ostvariti pobjedu kojom su se popeli na deveto mjesto Zapadne konferencije, prenosi "Klix.ba".

U pobjedničkoj ekipi fantastičan meč odigrao je Llilard koji je ubacio 48 poena uz devet skokova i 10 asistencija, dok je u poraženoj ekipi najefikasniji bio Dejvis koji je ubacio 37 poena uz 15 skokova. Lebron Džejms ubacio je 22 poena uz osam skokova i 10 asistencija, ali ovaj sjajni dvojac nije bio dovoljan Lejkersima da upišu pobjedu.

U preostalim mečevima Hjuston je bio bolji od Dalasa na svom terenu rezultatom 128:121, a gosti u ovom susretu nisu mogli računati na povrijeđenog Luku Dončića.

Toronto je bio bolji od Detroita na gostujućem terenu sa 105:92, dok je Brulin na svom terenu bio bolji od Čikaga sa 133:118.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz