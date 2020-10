Lejkersi poslije drame slomili hrabri Majami

Los Anđeles Lejkersi slavili su u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige protiv Majamija 102:96 i tako poveli 3:1, došavši na samo pobedu od titule.

Ovaj četvrti meč vjerovatno je bio i najbolji u čitavoj seriji. Tek u samom finišu jedan tim se odvojio na više od pet poena razlike. Obje ekipe imale su sjajne intervale kako u odbrani, tako i u napadu.

Ipak, odlučila je treća četvrtina u kojoj su Lejkersi uspostavili prepoznatljivu unutrašnju igru, a dvije glavne zvijezde Lebron Džejms i Entoni Dejvis ostvarili dominaciju. Džejms je preuzeo odgovornost u četvrtoj četvrtini i maltene sam nosio Lejkerse do izuzetno bitne pobjede i vođstva u seriji 3:1.

This pass by Bam pic.twitter.com/ggGF8FUGaE

Džejms je meč završio sa 28 poena, 12 skokova i osam asistencija, a Entoni Dejvis sa 22 poena, devet skokova i četiri asistencije. Tihi heroj Lejkersa bio je Kendejvijus Kouldvel-Poup sa 15 poena, od čega pet u završnici meča. Na drugoj strani ponovo je Džimi Batler bio na ivici tripl dabla sa 22 poena, 10 skokova i devet asistencija.

KCP out to AD for 3️⃣ pic.twitter.com/OCQLOTbj7i