Lejkersi "pregazili" Portland

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su rezultatom 135:115 pobijedili Portland Trejlblejzerse u četvrtoj utakmici prve runde plej-ofa.

Los Anđeles Lejkersi su izgubili prvi meč u seriji i onda potom uspjeli da pobjede u naredna tri i sada su nadomak plasmana u drugu fazu.

Lejkersi su prilično lako pobijedili Portland za 3-1 u seriji, pošto je krajnji rezulat bio 135:115, a svemu tome je "kumovala" i povreda Demijana Lilarda.

Lilard se povredio početkom treće četvrtine, stradalo je desno koljeno i to bez ikakvog kontakta iako je pored njega bio Džaval Megi, a Lilard se poslije te povrede nije vraćao na parket.

Meč je završio sa 11 poena, 4 asistencije i 3 izgubljene lopte.

Lejkersi su već tada imali ogromnu prednost i postigli su skoro sto poena, tako da bi se reklo da povreda Lilarda nije previše uticala na ishod ove utakmice.

HIGHLIGHTS: @KingJames pours in 30 points, 10 assists and 6 rebounds in only 28 minutes to lead the #LakersWin pic.twitter.com/XwP49xsG84