Lejkersi smislili plan kako da zaustave Jokića: "Kidnapovaćemo ga"

Darvin Hem, trener Los Anđeles Lejkersa, u dobrom je raspoloženju pred finale Zapadne konferencije protiv Denver Nagetsa.

Hemu je na konferenciji za medije pred duele sa timom iz Kolorada postavljeno pitanje kako planira da zaustavi Nikolu Jokića, na šta je dao duhovit odgovor.

"Uhvatićemo ga kada bude izlazio iz kuće i kidnapovati", glasio je odgovor Hema koji je potom rekao da će Jokićev primarni čuvar biti Entoni Dejvis, te da će dalje rotirati u skladu sa tim šta daje rezultat.

Dodao je da Lejkersi imaju nekoliko igrača u timu koji mogu da popune "ulogu Dvajta Hauarda", odnosno da unesu fizičku prednost u duelima sa Jokićem kao Hauard 2020. godine. Nije rekao tačno na koga misli, prenosi b92.

Govorio je i uopšteno o Nagetsima.

"Oni znaju ko su. Efikasni su, fizički jaki, brzi, igraju na pravi način i brane se", zaključio je trener "jezeraša", prenosi b92.

Darvin Ham on the Lakers’ defensive strategy against Nikola Jokic: “Catch him coming out of his house and kidnap him.”