Leo Vesterman za "Nezavisne": Boli kada ljudi ne vjeruju u vas

Hit prošlogodišnje Evrolige Žalgiris pravo malo čudo napravio je i ove godine i od skoro otpisanog tima u borbi za plej-of sa šest vezanih pobjeda dokopao se osmog mjesta. Jedan od ključnih igrača na tom putu bio je Leo Vesterman, koji je za "Nezavisne" istakao da tim niti u jednom trenutku nije odustajao od borbe te da je napravio pun pogodak time što se na početku sezone vratio u redove prvaka Litvanije.

Pobjedom u Madridu protiv Reala litvanski sastav krunisao je sjajni finiš Evrolige i šesta pobjeda u nizu donijela im je osmo mjesto pred plej-of i seriju s liderom Fenerbahčeom. Vesterman je kazao da on i saigrači nikada nisu odustajali, čak ni kada su bili veoma daleko od osmog mjesta. Do konačnog cilja su ih gurali i navijači, koji su iz meča u meč punili dvoranu i nikada nisu prestali da vjeruju u svoje ljubimce.

"Nije bilo lako, ali sezona je dobra. Još ništa nije gotovo. Jurili smo plej-of i uspjeli smo u tome. Ovo je veliki uspjeh za Žalgiris i mene", rekao je Vesterman, koji je u pomenutoj seriji pobjeda bilježio 10 poena u prosjeku.

On se na početku sezone vratio u Žalgiris nakon jedne sezone u CSKA, gdje je više imao problema s povredama nego što je imao priliku da na parketu pokaže raskošno znanje. Polako, ali sigurno ulazio je u ritam i sada opet igra na nivou koji ga je i odveo u trofejni tim iz Moskve.

"Ovo nije laka sezona za mene. Vraćao sam se poslije operacije i trebalo mi je vremena da budem sto odsto spreman. Imao sam još jednu povredu koja me odvojila od parketa mjesec dana. Sada sam potpuno spreman", izjavio je Francuz.

Došao je u Žalgiris iako je imao drugih ponuda, ali kada je uslijedio poziv bivšeg tima i trenera Šarasa Jasikevičijusa nije se dvoumio.

"Poznajem sistem Žalgirisa, trenera, grad... To je bila najbolja opcija za mene. Imao sam operaciju i nisam bio spreman za predsezonu pa sam kasno potpisao ugovor. Cijelo ljeto sam se oporavljao. Kad je Žalgiris došao s ponudom nisam mnogo razmišljao jer je to bila najbolja opcija", jasan je Vesterman.

Francuz žarko želi da se popne na krov Evrope i sjajnu priliku je imao sa CSKA, koji je prošle godine igrao na fajnal foru u Beogradu. Vesterman je pred sam turnir morao na operaciju i nije mogao da pomogne saigračima, koji su na kraju bili četvrti. Rekao nam je da mu je tada bilo veoma teško jer nije mogao da pomogne ekipi u Srbiji.

"To je bila jedna od najtežih stvari u mojoj karijeri. Imao sam bogatu istoriju povreda, a san mi je da osvojim Evroligu. Volio bih da sam to mogao da uradim u Beogradu, koji mi mnogo znači. To je bio veoma težak trenutak za mene. Igrao sam dobro i iznenada sedmicu pred fajnal for morao sam na operaciju. Bilo mi je veoma teško", rekao je Vesterman, kojem je to bila druga teža povreda u CSKA. Kod prve su ga sati dijelili od amputacije noge:

"Dva mjeseca poslije operacije sam saznao da sam bio blizu amputacije. Sve se desilo tako što me neko udario tokom utakmice, a to se dešava najmanje sto puta u sezoni. Tokom noći noga mi je postala duplo veća. Bio sam novi i nisam se baš najbolje snalazio, nisam mogao nikoga da zovem. Nisam mogao sam u bolnicu i prenoćio sam. Doktor je došao ujutru, ali nam je trebalo dosta vremena da odemo u bolnicu, ne znam zašto. Kada smo došli u bolnicu otvorili su mi nogu i bilo je mnogo krvi kod mišića, koji je polako umirao. Par sati me djelilo od amputacije. Uh, prošla godina je bila veoma teška za mene", izjavio je on.

Na kraju te sezone morao je da napusti Moskvu, što nije bila njegova želja. Naravno, bio je više nego razočaran.

"Došao sam u CSKA da bih se borio za Evroligu, a oni su jedan od nekoliko timova koji svake sezone love trofej. Došao sam s mnogo očekivanja i povrede su mi to uzele. U CSKA su znali da neću biti spreman za početak sezone i odlučili su da uzmu drugog igrača. Razumio sam, ali kada ljudi ne vjeruju u vas to uvijek boli. Neki ljudi nisu vjerovali da mogu da se vratim nakon povreda. Ali, znao sam da mogu i to sam pokazao. Ipak, razumijem da neki ljudi nisu više vjerovali u mene", naglasio je Vesterman.

Francuz je svjetla seniorske košarke ugledao u Asvelu, ali je najveći iskorak napravio u dvije godine provedene u Partizanu. Za kratko vrijeme je postao jedan od ljubimaca popularnih "grobara", a zanimljivo je da se ljubav prema "crno-bijelima" pojavila u Parizu 2010.

"S ocem sam u djetinjstvu uvijek gledao evropsku košarku, što baš nije bilo uobičajeno u Francuskoj jer je NBA uvijek bila važnija. Odrastao sam gledajući Evroligu. Dok sam studirao u Parizu 2010. otišao sam na fajnal for i zaljubio sam se u Partizan i trenera (Duško Vujošević). Mladi tim koji se borio kao lavovi uz ogromnu podršku navijača. Zaljubio sam se na prvi pogled. Sebi sam rekao to je klub u koji želim da idem. Kada je dvije godine kasnije došla ponuda nisam se dvoumio. Govorili su mi da sam hrabar što idem tamo, ali želio sam da me trenira Vujošević i želio sam da igram za Partizan. Biti u zemlji košarke, igrati pred sjajnim navijačima, samo sam o tome razmišljao u tom trenutku i bio sam presrećan", kazao je plejmejker, koji se osvrnuo na igranje pred vatrenim navijačima:

"Bilo je nevjerovatno svaku utakmicu, posebno protiv Crvene zvezde. Znao sam kad sam išao iz Partizana da iza sebe ostavljam najemocionalniji period u karijeri. Kada pričam s bivšim saigračima Vladimirom Lučićem, Draganom Milosavljevićem, Bogdanom Bogdanovićem... i oni osjećaju isto. Imali smo sjajnu vezu s navijačima. I dalje osjećam sjajnu atmosferu koju su pravili navijači i dan-danas sam veliki navijač Partizana."

AF: Ćevapi, kajmak, rakija...

Za dvije godine u Beogradu Leo Vesterman je imao dovoljno vremena da proba mnoge specijalitete Srbije i, jasno, to je iskoristio.

"Sve sam probao (smijeh). Čevape, kajmak... želio sam da upoznam kulturu i običaje, da naučim srpski. Razumijem dosta stvari, ali je teško pričati. U Srbiji sam se osjećao kao kod kuće. Probao sam i rakiju, ali tada kod Duška Vujoševića nije bilo lako izlaziti i provoditi se (smijeh). Ipak, imao sam nekoliko sjajnih trenutaka sa saigračima", zagonetan je Vesterman.

Vječno zahvalan

Francuski košarkaš je sa Duškom Vujoševićem sarađivao u Partizanu i Limožu, a ovo mu je drugi mandat pod palicom Šarunasa Jasikevičijusa u Žalgirisu. Njih dvojicu ističe kao najvažnije trenere u karijeri.

"Teško je reći ko je više uticao na mene. Obojica su mi mnogo značila i od njih sam mnogo naučio. Odrastao sam kao igrač i čovjek pored Vujoševića, a u Žalgirisu me Jasikevičijus gurao da budem mnogo bolji igrač. Ne mogu da izaberem, obojica su mi mnogo značila i veoma sam im zahvalan na svemu", rekao je Vesterman.

Još ne zna da li će na SP

Reprezentacija Francuske bez Lea Vestermana izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo u Kini ove godine, a kako stvari stoje "trikolori" možda neće ni moći da računaju na njega, čak i ako bude na spisku putnika za Mundobasket.

"Želim da igram, ali u trenutnom stanju ne znam šta da radim. Prvo ću da vidim da li ću dobiti poziv, a onda ću da odlučim. Možda bi bilo bolje da radim na tijelu ovo ljeto zbog svih povreda koje sam imao. Želim da budem spreman za nove izazove", rekao je on i dodao da su SAD favorit:

"Tu su i Srbija, koja ima odličan tim, i Francuska. SAD će ciljati zlato, a ostalo sve zavisi od kostura. Ako dobiješ SAD u četvrtfinalu možeš biti drugi najbolji tim na svijetu, to ne znači ništa jer nećeš proći dalje."