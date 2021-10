Lešić: U dobrom raspoloženju dočekujemo Megu

​Košarkaš čačanskog Borca Sava Lešić rekao je da predstojeća utakmica protiv Mege u ABA ligi neće biti jednostavna.

On je mišljenja da njegov tim može do pobjede ako bude koncentrisan i greške svede na minimum.

"Utakmica u Baru je došla u sjajnom trenutku, jer možemo da u dobrom raspoloženju očekujemo naredni susret. Mega je mlad i talentovan tim, baš kao i Borac. Protivnik je dosta promenio roster u odnosu na prošlu sezonu. Utakmica neće biti ni malo laka, to sam siguran. Ipak, mi smo se dobro pripremali ovih dana, tako da ne bi trebalo da imamo previše problema. Ako budemo koncentrisani i greške svedemo na minimum, možemo do nova dva boda", rekao je Lešić za klupski sajt.

Košarkaši Borca, poslije pobjede protiv Mornara, u nedjelju 17. oktobra dočekuju ekipu Mege u utakmici četvrtog kola ABA lige.

"Moram da kažem i to da nas ove godine očekuje borba za što bolji plasman na tabeli. Direktnu borbu ćemo voditi upravo sa Megom i FMP-om, jer nas propozicije lige primoravaju na to. Zbog toga raste važnost narednog meča u Čačku. Borac uvek ima prednost kada igra kod kuće. To je nešto što moramo da iskoristimo protiv Mege. Uz podršku sa tribina verujem da možemo doći do važne pobede", naveo je on.

U dosadašnjem dijelu lige, Borac je zabilježio dva poraza i jednu pobjedu.

Upravo je Lešić bio junak te pobjede protiv Mornara u Baru, a zbog dobre partije ponio je MVP titulu trećeg kola ABA lige.

"Lepo je biti zaslužan za pobedu svoje ekipe, ali ne bih nešto specijalno izdvajao sebe u odnosu na tim. Uz pomoć saigrača sam odigrao dobar meč. Ali najvažnije je da smo ličili na dobar tim koji ima perspektivu u skorijoj budućnosti. Moramo da napredujemo iz kola u kolo, u to nema sumnje. Imamo mlad i talentovan tim. Zbog toga smatram da ima dosta mesta za napredak", rekao je on.

Lešić, koji je u Borcu već gotovo mjesec dana, ističe da je donio dobru odluku kada je postao član tima Marka Marinovića.

"Trener Marinović i ja smo uložili velike napore kako bi došlo do realizacije saradnje. Ambicije kluba i moje su se poklopile, tako da smo sklopili ugovor na obostrano zadovoljstvo. Želja Borca je da napravi korak više u odnosu na prošlu sezonu, kada je glavni cilj bio opstanak u ligi. Sada verujem da možemo još više da postignemo. To znači da ćemo se potruditi da zauzmemo neko pristojno mesto na tabeli. Nismo loše krenuli ligu, ali važne utakmice tek dolaze. Nadam se da ćemo tad biti pravi", dodao je Lešić.

Utakmica između Borca i Mege igra se u nedjelju od 18.00.