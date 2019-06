Lešić ostaje u Igokei

Sava Lešić je produžio ugovor sa Igokeom na još jednu sezonu.

Sava Lešić (31) je u minuloj sezoni bio jedan od najboljih igrača Igokee, tako da je bilo logično da tim iz Laktaša želi da produži saradnju sa iskusnim krilnim centrom.

Lešić je potpisao novi jednogodišnji ugovor i narednu sezonu će provesti u Laktašima, objavio je njegov menadžer Miško Ražnatović na Twiteru.

Sava Lesic will play one more season for Aba leage team, Igokea! #BeoBasket