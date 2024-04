Lesor: Zvezda i Partizan nisu ista emocija

Bivši centar Partizana Matijas Lesor je gostovao u podkastu kod Čime Monekea, govorio je o emocijama u crno-bijelom dresu.

Lesor je dve sezone nosio crno-bijeli dres, a veoma brzo je ušao u srce svih navijača Partizana.

Objasnio je kako je postao "Grobar".

"Čovječe, sve je došlo korak po korak. Izgubili smo Kup protiv Crvene zvezde. To je jedini meč kada su navijači oba tima u hali. Mnogo navijača, mnogo policije, mnogo obezbeđenja... Veliko je za navijače, ali i klub. Velika je to stvar za njih. Mi smo izgubili 20 razlike. Pogledao sam oko sebe... Kapiten je plakao, trener je plakao. Shvatio sam koliko im je to važno. Prethodno, igrao sam u Zvezdi. Tada smo izgubili od Partizana, ali nije bila ista emocija. Izgubili smo i otišli u svlačionicu. A ovdje, navijači su ostali i pjevali, a bili su povrijeđeni", rekao je Lesor.

Pa je i nastavio:

"Rekli su mi da razumiju i mene, razumiju da mi je žao i rekli mi da su uz mene. Tu je sve počelo. Rekao sam sebi da ne mogu da iznevjerim te ljude i da ću dati sve od sebe kako bi zaslužio njihovu podršku."

Lesor je trenutno jedan od najboljih centara u Evroligi, a teško da bi došao do tog nivoa da nije bilo Partizana, Željka Obradovića, ali i navijača crno-bijelih s kojima je i dalje u dobrim odnosima.

