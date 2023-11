Liga šampiona: Igokea bez šansi u Španiji

Košarkaši Igokee upisali su drugi poraz u FIBA Ligi šampiona.

Aleksandrovčani su večeras u Španiji u okviru drugog kola grupe H poraženi od ekipe Mursije (47:72). Igosi su sada na skoru 0-2, a Mursija na 1-1. Ranije je u ovoj grupi Tortona (2-0) savladala Tofaš (1-1) sa 88:80.

Puleni Vladmira Jovanovića nisu imali previše šansi protiv favorizovanog protivnika. Domaći od samog starta nametnuli svoj stil igre i kontrolisali rezultat od početka do kraja. Nakon prve dionice imali su plus 9, a na poluvremenu plus 16 (35:19).

U nastavku se bh. šampion nije uspio da se vrati u meč i dođe do preokreta. Najbolji u timu Igokee bio je Nikola Tanasković sa 15 poena, dok je Zoran Nikolić dodao 9. Kod pobjednika Musa Dinj i Troj Kopejn su imali po 11 poena.

Narednu utakmicu Igokea u Ligi šampiona igra 15. novembra ponovo kao gost protiv Tortone.

