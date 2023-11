Liga šampiona: Igokea dobila tri četvrtine, ali ne i meč protiv Mursije

Košarkaši Igokee doživjeli su četvrti poraz u FIBA Ligi šampiona.

U okviru četvrtog kola grupe H, španska Mursija je opravdala ulogu favorita i slavila u Laktašima sa 79:63. Sa ovim porazom Aleksandrovčani su umanjili šanse da se plasiraju u narednu rundu takmičenja iako šanse i dalje postoje, posebno ako Tortona sutra savlada Tofaš. Onda će Igokea i Tofaš u međusobnom duelu odlučivati o trećoj poziciji.

Igokea je dobila tri četvrtine, ali je na kraju ipak poražena. Sjajno je ušla u susret, imala je plus 9 u prvoj četvrtini koja je na kraju završena rezultat 21:17. Ipak, onda je uslijedila četvrtina koja je odlučila pobjednika. Bilo je to furioznih 10 minuta gostiju koji su zatrpali koš bh. šampiona. Ovu četvrtinu Mursija je dobila sa 33:11, tako da je na poluvremenu imala plus 18 (50:42).

U nastavku Igokea nije imala snage da se vrati u meč, iako je obje četvrtine dobila. U timu Vladimira Jovanovića istakli su se Nikola Tanasković sa 14 poena, Dragan Milosavljević je dodao 11, a Stefan Mudi 10. U pobjedničkoj ekipi David Jelinek je imao 16 poena.

Grupa H: Mursija 7, Tortona 6 (-1), Tofaš 4 (-1), Igokea 4.

