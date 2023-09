Lilard ne želi u Voriorse

Plejmejker Portlanda Demijan Lilard jasno je rekao da želi da bude trejdovan u Majami Hit i istakao je da mu trejd u Golden Stejt Voriorse nema smisla.

"Poštujem to što Golden Stejt radi već osam-devet godina. Tamo mi je kuća, ali ne mogu da budem dio te ekipe. Osvojili su četiri titule i šta bi ja trebalo sada da kažem: ’Oh, idem u tim iz svog rodnog mjesta?’ Ne, ne…", rekao je 33-godišnji košarkaš.

Nastavio je Amerikanac u istom tonu:

"Neko već igra na mojoj poziciji (Stef Kari), a to je najbolji igrač ove ere, posle Lebrona Džejmsa. Nema mi to smisla, nikada to ne bih uradio, pre bih gubio svake godine nego otišao tamo."

Lilard ima 33 godine i još dve godine ugovora sa Blejzersima, koji su propustili doigravanje u prethodne dve sezone, posle osam uzastopnih nastupa u plej-ofu.