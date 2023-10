Lista najboljih igrača u NBA: Adetokumbo pa Jokić

Najjača košarkaška liga svijeta NBA, startuje 25. oktobra a američki ESPN tradicionalno je objavio listu najboljih igrača pred početak nove sezone.

Poznata su imena košarkaša koji su dospjeli Top 10, a na vrhu se nalazi košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo, dok je na drugom mjestu Nikola Jokić.

Na trećem mjestu se nalazi aktuelni MVP i košarkaš Filadelfije Džoel Embid. Desetoricu najboljih redom zaokružuju Luka Dončić, Stef Kari, Džejson Tejtum, Kevin Durent, Šaj Gildžs-Aleksander, Lebron Džejms i Entoni Dejvis.

Ova lista je objavljena samo dan nakon što je Jokić bio glavni pik u tradicionalnoj anketi sprovedenoj među 30 generalnih menadžera.

Jokić je redom slavio u previđanjima za MVP-ja, kao igrač oko kojeg bi gradili novi tim, u izboru za najboljeg centra, razigravača, najboljeg stranca i igrača sa najvećim košarkaškim koeficijentom inteligencije.

Stigle su i prve reakcije na rangiranje analitičara ESPN-a i to od Kajrija Irvinga, košarkaša Dalasa koji nikako nije bio zadovoljan što je svrstan na 34. mjesto.

"Koga briga. Nikad me neće biti. Taj renking ne znači apsolutno ništa u ligi, posebno ako je od ESPN-a ili sličnih medijskih platformi. Većina analitičara nisu kredibilni u mojim očima i ne poštujem ni njih a ni njihovo mišljenje", rekao je šampion NBA sa Klivlendom. (B92)

