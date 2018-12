Lončar predvodio Borac do slavlja

Košarkaši Borca pobijedili su u devetom kolu Prve lige RS ekipu Prijedora.

Banjalučani su u subotu na gostovanju slavili sa 83:80, a tim je do sedme pobjede u osam utakmica predvodio Peđa Lončar sa 25 poena. Prvi strijelac Prijedora bio je Aleksandar Ivetić sa 19 poena. Ognjen Bilanović je upisao osam poena i 14 skokova.

Košarkaši Radnik BN Basketa su stigli do šeste pobjede (imaju i tri poraza), a ovoga puta bili su bolji od Sutjeske i slavili rezultatom 80:76. Dejan Kokoruš je postigao 27 poena i zabilježio 12 skokova, a u poraženoj ekipi najbolji je bio Nemanja Sladoje sa 24 poena i 12 skokova. Radovali su se i košarkaši Leotara koje je do pobjede na gostovanju kod Varde HE (83:77) predvodio Srđan Damjanović sa 21 poenom, kao i igrači Drine Princip koji su na svom terenu savladali Obilić sa 72:64. Dejan Ristić je sa 20 poena bio najefikasniji u Drini Princip. Sinoć su igrali: Budućnost BN - Sokolac, Student Igokea - Slavija 1996. Poredak: 1. Borac 15, 2. Radnik BN Basket 15, 3. Leotar 14, 4. Sokolac 14, 5. Varda HE 14, 6. Budućnost BN 13, 7. Sutjeska 13, 8. Drina Princip 12, 9. Slavija 1996 11, 10. Student Igokea 10, 11. Prijedor 10, 12. Obilić 9.