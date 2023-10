Loša vijest za Olimpiju: Mirotić povrijedio Ahilovu tetivu

Najbolji košarkaš Olimpije Milano Nikola Mirotić doživeo je peh i povrijedio je Ahilovu tetivu.

Mirotiću je stradala lijeva noga u meču protiv Pezara, objavio je italijanski novinar Alesandro Luiđi Mađi.

Sada je pitanje koliko je teška povreda, a zna se da Ahilova tetiva znad da zadaje puno problema košarkašima. Italijanski klub ima dva vezana poraza, od Albe u Evroligi i Pezara u Seriji A.

Olimpija Milano ove sedmice igra protiv Makabija iz Tel Aviva i Mirotić je pod znakom pitanja za ovaj susret.

Ove sezone u elitnom takmičenju crnogorski košarkaš bilježi 23 poena po utakmici.

Bad news for Olimpia Milano. Nikola Mirotic has suffered a setback in his left Achilles tendon after the game against Pesaro. The player will be reevaluated before the game against Maccabi to determine if he can play, possibly with restricted minutes, or not. pic.twitter.com/fVTRoc3CqO