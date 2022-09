Lučić: Promašili smo dosta otvorenih šuteva, oni pogodili

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Vladimir Lučić izjavio je da je razočaran porazom od Italije (94:86) u osmini finala Evropskog prvenstva u Berlinu.

"Mislim da smo ušli u nervozu, promašili dosta otvorenih šuteva. Oni su ubacili svoje šuteve spolja, dobili samopouzdanje. Mi smo ušli u kontraritam i to ne sme da se desi i to je to. Razočarenje je ovo i težak poraz", rekao je Lučić poslije meča.

Italija je na ovom meču postigla čak 16 trojki.

"Počeli su da nam stvaraju dosta problema u pik en pop igri sa centrom, nismo se snašli s tim. Veliki broj koševa su ubacili spolja u četvrtoj četvrtini, a mi smo to promašivali i to je razlika", zaključio je kapiten Srbije.

Italija će u četvrtfinalu igrati sa Francuskom.