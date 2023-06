Luda proslava Jokića i saigrača u noćnom klubu (VIDEO)

Nagetsi su pobjedom nad Majamijem sa 4-1 u finalu NBA lige stigli do prve titule u istoriji franšize, a nakon toga je usledilo ludo slavlje na ulicama Denvera.

Na šampionskoj paradi bilo je preko 100 hiljada ljudi, a igrači su dobili zasluženi odmor koji su znali da iskoriste.

Košarkaši Denvera su nakon parade, predvođeni Nikolom Jokiće, završili u Las Vegasu, u lokalu „Hakasan“.

Nagetse su u klubu dočekali baneri, obilježja, dok je didžej nosio dres Džamala Mareja.

Jokić je kao poseban poklon od kluba dobio vodku sa imenom "Stara Sokolova“, te iz video snimka može da se vidi da se dobro proveo.

These guys, except for Jared Jeffries, look exhausted, and I can’t blame them.pic.twitter.com/SimGNJ8XKr